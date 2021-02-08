https://ria.ru/20210208/pogoda-1596434928.html

В Гидрометцентре предупредили об опасном погодном явлении

В Гидрометцентре предупредили об опасном погодном явлении

Пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России, а также в Западной Сибири считается опасным явлением, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:09

2021-02-08T00:09

2021-02-08T00:46

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России, а также в Западной Сибири считается опасным явлением, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что предупреждение действует для огромной территории: Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ (вплоть до Черноземья), Приволжский федеральный округ, Урал и Западная Сибирь. Отклонение от температурной нормы в этих регионах составит от минус восьми до минус десяти градусов.Вильфанд также сообщил, что морозы на европейской части России смягчатся в выходные.Он уточнил, что максимальное похолодание придется на вторник-среду. Например, ночные температуры в Московской области понизятся до минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях до минус 32. Днем в выходные ожидается до минус 10 градусов.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество