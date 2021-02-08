https://ria.ru/20210208/pogoda-1596434928.html
В Гидрометцентре предупредили об опасном погодном явлении
В Гидрометцентре предупредили об опасном погодном явлении
Пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России, а также в Западной Сибири считается опасным явлением, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:09
2021-02-08T00:09
2021-02-08T00:46
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России, а также в Западной Сибири считается опасным явлением, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что предупреждение действует для огромной территории: Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ (вплоть до Черноземья), Приволжский федеральный округ, Урал и Западная Сибирь. Отклонение от температурной нормы в этих регионах составит от минус восьми до минус десяти градусов.Вильфанд также сообщил, что морозы на европейской части России смягчатся в выходные.Он уточнил, что максимальное похолодание придется на вторник-среду. Например, ночные температуры в Московской области понизятся до минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях до минус 32. Днем в выходные ожидается до минус 10 градусов.
https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России
, а также в Западной Сибири
считается опасным явлением, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Когда температурная аномалия зимой опускается до отметки минус семь и ниже, а поскольку в течение пяти дней (с 7 февраля до 11 февраля) мы прогнозируем что, как минимум, аномалия будет ниже минус семи. А это опасное явление погоды… Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому", - сказал синоптик.
Он отметил, что предупреждение действует для огромной территории: Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ (вплоть до Черноземья), Приволжский федеральный округ, Урал и Западная Сибирь. Отклонение от температурной нормы в этих регионах составит от минус восьми до минус десяти градусов.
Вильфанд также сообщил, что морозы на европейской части России смягчатся в выходные.
Он уточнил, что максимальное похолодание придется на вторник-среду. Например, ночные температуры в Московской области понизятся до минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях до минус 32. Днем в выходные ожидается до минус 10 градусов.