https://ria.ru/20210208/podlodka-1596466230.html

В Японии подлодка столкнулась с коммерческим судном

В Японии подлодка столкнулась с коммерческим судном

У берегов префектуры Коти столкнулись подводная лодка сил самообороны Японии и коммерческое судно, сообщило агентство Киодо со ссылкой на военных. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:06

2021-02-08T11:06

2021-02-08T14:20

коти (префектура)

япония

в мире

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ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. У берегов префектуры Коти столкнулись подводная лодка сил самообороны Японии и коммерческое судно, сообщило агентство Киодо со ссылкой на военных.По предварительным данным, это произошло около 11 часов (05:00 мск) у мыса Асидзури при подъеме подлодки. Пострадали не менее трех человек, у них небольшие ушибы.Сначала генсекретарь правительства Кацунобу Като заявил, что плавсредства целы. Позже источники Киодо рассказали, что военное судно получило незначительное повреждение, но это не влияет на его управление. Телеканал NHK передал, что сломан перископ подлодки.При канцелярии премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги организовали кризисный штаб. Глава правительства распорядился сделать все необходимое для обеспечения безопасности экипажей и оперативного информирования населения о развитии ситуации.

коти (префектура)

япония

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коти (префектура), япония, в мире