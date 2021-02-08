https://ria.ru/20210208/pingviny-1596559672.html

Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку

Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку

Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку, сообщает в понедельник пресс-служба зоосада. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:44

2021-02-08T17:44

2021-02-08T20:22

москва

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку, сообщает в понедельник пресс-служба зоосада.Отмечается, что животные в зоопарке не разыскивают пищу, не выслеживают, не догоняют добычу и не борются с ней, поэтому им скучно, если они не имеют возможности проявить свои уникальные видовые способности, они испытывают от этого дискомфорт. Поэтому обогащение среды обитания животных — одна из главных задач киперов и зоологов. В понятие "обогащение среды" входит придумывание развлечений для животных: поиск пищи, игра, дополнительная коммуникация, новые запахи, а также новые предметы в вольере.

https://ria.ru/20210204/zoopark-1595905910.html

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2021

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Пингвины московского зоопарка на пенной вечеринке Пингвинам московского зоопарка устроили пенную вечеринку, сообщает в понедельник пресс-служба зоосада 2021-02-08T17:44 true PT0M37S

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