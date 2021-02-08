https://ria.ru/20210208/pingviny-1596559672.html
Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку
Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку
Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку, сообщает в понедельник пресс-служба зоосада. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:44
2021-02-08T17:44
2021-02-08T20:22
москва
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку, сообщает в понедельник пресс-служба зоосада.Отмечается, что животные в зоопарке не разыскивают пищу, не выслеживают, не догоняют добычу и не борются с ней, поэтому им скучно, если они не имеют возможности проявить свои уникальные видовые способности, они испытывают от этого дискомфорт. Поэтому обогащение среды обитания животных — одна из главных задач киперов и зоологов. В понятие "обогащение среды" входит придумывание развлечений для животных: поиск пищи, игра, дополнительная коммуникация, новые запахи, а также новые предметы в вольере.
https://ria.ru/20210204/zoopark-1595905910.html
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Пингвины московского зоопарка на пенной вечеринке
Пингвинам московского зоопарка устроили пенную вечеринку, сообщает в понедельник пресс-служба зоосада
2021-02-08T17:44
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пингвинам Московского зоопарка устроили пенную вечеринку, сообщает в понедельник пресс-служба зоосада.
Отмечается, что животные в зоопарке не разыскивают пищу, не выслеживают, не догоняют добычу и не борются с ней, поэтому им скучно, если они не имеют возможности проявить свои уникальные видовые способности, они испытывают от этого дискомфорт. Поэтому обогащение среды обитания животных — одна из главных задач киперов и зоологов. В понятие "обогащение среды" входит придумывание развлечений для животных: поиск пищи, игра, дополнительная коммуникация, новые запахи, а также новые предметы в вольере.
"Мыльные пузыри — это один из многочисленных вариантов обогащения среды для наших обитателей. Папуанцы некоторое время наблюдали за ними, а потом стали бегать и лопать клювами. Мыльные пузыри для животных — популярное обогащение, которое используется во многих зоопарках мира. Для обитателей они не представляют угрозы, но при этом служат им прекрасным развлечением", — говорится в сообщении.