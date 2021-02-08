Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/pensii-1596483603.html
В Кремле рассказали об усилиях по улучшению жизни пенсионеров
В Кремле рассказали об усилиях по улучшению жизни пенсионеров
Для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов сделано многое, однако этого недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:18
2021-02-08T14:14
россия
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/44/1560304472_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c92794202efb41e17afee68182bd48a.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов сделано многое, однако этого недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с высказыванием главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, которая сравнила нынешние пенсии и пенсионное и социальное обеспечение в девяностые.Пресс-секретарь президента уточнил, что под черными полосами он имеет в виду мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, нынешняя пандемия.При этом он отметил, что жить только прошлым невозможно и надо всегда смотреть в будущее. Песков также напомнил слова президента, который неоднократно говорил, что в сфере пенсионных выплат властям необходимо еще много работать.В то же время он подчеркнул, что в одночасье сделать большие пенсии для всех пенсионеров пока невозможно, но руководство страны старается подходить к этому поэтапно.Накануне в RT заявили, что издания "Лента.Ру" и "Газета.Ру" приписали главному редактору RT Маргарите Симоньян слова, которых она никогда не произносила. В новостях этих двух изданий говорится, что Симоньян в эфире передачи "Соловьев LIVE" "осудила" и "раскритиковала" россиян, жалующихся на низкие пенсии."С дрожью вспоминаем, как мы жили в 99-м году &lt;...&gt; Ну это же объективный факт, объективный факт. Когда сейчас говорят, что пенсии сейчас маленькие, — пенсии маленькие, конечно, но они &lt;…&gt; на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили вообще", — заявляла Симоньян в эфире, цитата приводится на сайте RT.
https://ria.ru/20210201/pensiya-1595571432.html
https://ria.ru/20210201/vyplaty-1595419867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156030/44/1560304472_308:316:2617:2048_1920x0_80_0_0_3138771965dff6733c4ba8b702f0d80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, общество

В Кремле рассказали об усилиях по улучшению жизни пенсионеров

12:18 08.02.2021 (обновлено: 14:14 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЖенщина занимается скандинавской ходьбой
Женщина занимается скандинавской ходьбой - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов сделано многое, однако этого недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с высказыванием главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, которая сравнила нынешние пенсии и пенсионное и социальное обеспечение в девяностые.
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 19:04
Минтруд подготовил меры по индексации пенсий работающим пенсионерам
Пресс-секретарь президента уточнил, что под черными полосами он имеет в виду мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, нынешняя пандемия.
При этом он отметил, что жить только прошлым невозможно и надо всегда смотреть в будущее. Песков также напомнил слова президента, который неоднократно говорил, что в сфере пенсионных выплат властям необходимо еще много работать.
В то же время он подчеркнул, что в одночасье сделать большие пенсии для всех пенсионеров пока невозможно, но руководство страны старается подходить к этому поэтапно.
Пенсионер получает пенсию - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 00:23
В России выросли социальные выплаты

"Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная", — отметил представитель Кремля.

Накануне в RT заявили, что издания "Лента.Ру" и "Газета.Ру" приписали главному редактору RT Маргарите Симоньян слова, которых она никогда не произносила. В новостях этих двух изданий говорится, что Симоньян в эфире передачи "Соловьев LIVE" "осудила" и "раскритиковала" россиян, жалующихся на низкие пенсии.
"С дрожью вспоминаем, как мы жили в 99-м году <...> Ну это же объективный факт, объективный факт. Когда сейчас говорят, что пенсии сейчас маленькие, — пенсии маленькие, конечно, но они <…> на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили вообще", — заявляла Симоньян в эфире, цитата приводится на сайте RT.
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
14:08В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне
Лента новостейМолния