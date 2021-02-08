https://ria.ru/20210208/pensii-1596483603.html

В Кремле рассказали об усилиях по улучшению жизни пенсионеров

В Кремле рассказали об усилиях по улучшению жизни пенсионеров

Для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов сделано многое, однако этого недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:18

2021-02-08T12:18

2021-02-08T14:14

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов сделано многое, однако этого недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с высказыванием главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, которая сравнила нынешние пенсии и пенсионное и социальное обеспечение в девяностые.Пресс-секретарь президента уточнил, что под черными полосами он имеет в виду мировые экономические кризисы, вызванные глобальными проблемами, как, например, нынешняя пандемия.При этом он отметил, что жить только прошлым невозможно и надо всегда смотреть в будущее. Песков также напомнил слова президента, который неоднократно говорил, что в сфере пенсионных выплат властям необходимо еще много работать.В то же время он подчеркнул, что в одночасье сделать большие пенсии для всех пенсионеров пока невозможно, но руководство страны старается подходить к этому поэтапно.Накануне в RT заявили, что издания "Лента.Ру" и "Газета.Ру" приписали главному редактору RT Маргарите Симоньян слова, которых она никогда не произносила. В новостях этих двух изданий говорится, что Симоньян в эфире передачи "Соловьев LIVE" "осудила" и "раскритиковала" россиян, жалующихся на низкие пенсии."С дрожью вспоминаем, как мы жили в 99-м году <...> Ну это же объективный факт, объективный факт. Когда сейчас говорят, что пенсии сейчас маленькие, — пенсии маленькие, конечно, но они <…> на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили вообще", — заявляла Симоньян в эфире, цитата приводится на сайте RT.

https://ria.ru/20210201/pensiya-1595571432.html

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россия, дмитрий песков, общество