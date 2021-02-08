https://ria.ru/20210208/pensii-1596437958.html

Юрист рассказал, кому из пенсионеров прибавят пенсию в феврале

Юрист рассказал, кому из пенсионеров прибавят пенсию в феврале

В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T01:19

2021-02-08T01:19

2021-02-08T11:35

егор редин

пенсии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588477207_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_807b64e688419527a1bdc68d763b2b94.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия у тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет, поскольку повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2014 рублей в месяц, при двух иждивенцах — на 4029 рублей в месяц, при трех иждивенцах — на 6044 рубля."Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, однако кабинету министров было поручено до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению. При этом логично предположить, что индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен", — резюмировал Редин.

https://ria.ru/20210201/pensiya-1595587153.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор редин, пенсии, общество