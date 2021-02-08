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Юрист рассказал, кому из пенсионеров прибавят пенсию в феврале
Юрист рассказал, кому из пенсионеров прибавят пенсию в феврале
В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T01:19
2021-02-08T11:35
егор редин
пенсии
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия у тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет, поскольку повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2014 рублей в месяц, при двух иждивенцах — на 4029 рублей в месяц, при трех иждивенцах — на 6044 рубля."Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, однако кабинету министров было поручено до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению. При этом логично предположить, что индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен", — резюмировал Редин.
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егор редин, пенсии, общество

Юрист рассказал, кому из пенсионеров прибавят пенсию в феврале

01:19 08.02.2021 (обновлено: 11:35 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий ждет повышенная пенсия. Индексация выплат составит 3,8%. Кроме того, с февраля увеличится пенсия у тех, кому в прошлом месяце исполнилось больше 80 лет, поскольку повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1,2 тысячи рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет", — добавил юрист.

Размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2014 рублей в месяц, при двух иждивенцах — на 4029 рублей в месяц, при трех иждивенцах — на 6044 рубля.
"Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, однако кабинету министров было поручено до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению. При этом логично предположить, что индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен", — резюмировал Редин.
Посетители в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 21:34
Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
 
Егор РединПенсииОбщество
 
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