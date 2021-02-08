https://ria.ru/20210208/pamyatnik-1596560350.html
В Мосгордуме прокомментировали просьбу вернуть памятник Дзержинскому
В Мосгордуме прокомментировали просьбу вернуть памятник Дзержинскому
Решение о возращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей, заявил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:48
2021-02-08T17:48
2021-02-08T17:48
россия
московская городская дума
феликс дзержинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40556/05/405560536_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_4137d7dba08da3b1e0b8b14e76b1407c.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение о возращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей, заявил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее сообщалось, что писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы."Каждое обращение рассматривается в зависимости от сегодняшнего мнения, пожелания жителей, которые будут оценивать то или иное предложение. Мнение может меняться, на моем веку таких было очень много желаний и предложений, чаще всего они возникают в преддверии выборов в различные структуры государственной власти. Обращения я не видел, но могу сказать, что к любому обращению, как в думе, так и в правительстве относятся очень серьезно. Я не даю оценку данному предложению, я действую с учетом интересов большинства наших москвичей... Я как представитель одной из ветвей власти не должен опираться на свое личное мнение. Давайте будем рассматривать, я должен быть объективен", - сказал Герасимов.
https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596493792.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40556/05/405560536_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_780eae17f42f04e98bcfa314107efb9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская городская дума, феликс дзержинский, москва