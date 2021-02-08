https://ria.ru/20210208/pamyatnik-1596560350.html

В Мосгордуме прокомментировали просьбу вернуть памятник Дзержинскому

В Мосгордуме прокомментировали просьбу вернуть памятник Дзержинскому

Решение о возращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей, заявил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:48

2021-02-08T17:48

2021-02-08T17:48

россия

московская городская дума

феликс дзержинский

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решение о возращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей, заявил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее сообщалось, что писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы."Каждое обращение рассматривается в зависимости от сегодняшнего мнения, пожелания жителей, которые будут оценивать то или иное предложение. Мнение может меняться, на моем веку таких было очень много желаний и предложений, чаще всего они возникают в преддверии выборов в различные структуры государственной власти. Обращения я не видел, но могу сказать, что к любому обращению, как в думе, так и в правительстве относятся очень серьезно. Я не даю оценку данному предложению, я действую с учетом интересов большинства наших москвичей... Я как представитель одной из ветвей власти не должен опираться на свое личное мнение. Давайте будем рассматривать, я должен быть объективен", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596493792.html

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россия, московская городская дума, феликс дзержинский, москва