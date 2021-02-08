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Глава Приамурья сообщил о случаях отказа родителей от детей ради жилья
Глава Приамурья сообщил о случаях отказа родителей от детей ради жилья
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о случаях отказа родителей от своих детей, чтобы "сироты" могли получить жилье от государства. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:49
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василий орлов
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о случаях отказа родителей от своих детей, чтобы "сироты" могли получить жилье от государства.Он отметил, что очередь из сирот, которым полагается жилье от государства, в Амурской области большая.
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василий орлов, амурская область, общество

Глава Приамурья сообщил о случаях отказа родителей от детей ради жилья

11:49 08.02.2021 (обновлено: 11:50 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о случаях отказа родителей от своих детей, чтобы "сироты" могли получить жилье от государства.

"Закон по сиротам несовершенен. К сожалению, мы констатирует факты, когда есть сироты, которым действительно надо помогать, а есть сироты с вполне живыми родителями, и родители не маргинальные, а специально отказываются от детей, чтобы поставить в очередь (на получение жилья для сирот). И такие факты, к сожалению, есть", - сообщил Орлов во время прямого эфира в Instagram.

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Он отметил, что очередь из сирот, которым полагается жилье от государства, в Амурской области большая.
"Решаем по мере возможности, по мере поступления финансирования", - добавил Орлов. Всего, по данным правительства Приамурья, в списках на получение жилья значится 3257 сирот.
 
Василий ОрловАмурская областьОбщество
 
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