Глава Приамурья сообщил о случаях отказа родителей от детей ради жилья
11:49 08.02.2021 (обновлено: 11:50 08.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о случаях отказа родителей от своих детей, чтобы "сироты" могли получить жилье от государства.
"Закон по сиротам несовершенен. К сожалению, мы констатирует факты, когда есть сироты, которым действительно надо помогать, а есть сироты с вполне живыми родителями, и родители не маргинальные, а специально отказываются от детей, чтобы поставить в очередь (на получение жилья для сирот). И такие факты, к сожалению, есть", - сообщил Орлов во время прямого эфира в Instagram.
Он отметил, что очередь из сирот, которым полагается жилье от государства, в Амурской области большая.
"Решаем по мере возможности, по мере поступления финансирования", - добавил Орлов. Всего, по данным правительства Приамурья, в списках на получение жилья значится 3257 сирот.