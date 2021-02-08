Глава Приамурья сообщил о случаях отказа родителей от детей ради жилья

"Закон по сиротам несовершенен. К сожалению, мы констатирует факты, когда есть сироты, которым действительно надо помогать, а есть сироты с вполне живыми родителями, и родители не маргинальные, а специально отказываются от детей, чтобы поставить в очередь (на получение жилья для сирот). И такие факты, к сожалению, есть", - сообщил Орлов во время прямого эфира в Instagram.