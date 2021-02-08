https://ria.ru/20210208/oteli-1596565246.html

В Краснодарском крае мини-отелям начали присваивать звезды

В Краснодарском крае мини-отелям начали присваивать звезды

В Краснодарском крае стартовала обязательная классификация мини-отелей, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:27

2021-02-08T18:27

2021-02-08T18:27

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Краснодарском крае стартовала обязательная классификация мини-отелей, сообщает АТОР.Власти региона в этом году расширили действие правил об обязательном присвоении категорий средствам размещения. Ранее это требование распространялось только на гостиницы с числом номеров от 50, а теперь — от 15. Инвентаризация краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия насчитала около 2,5 тысяч таких объектов.По данным туроператоров, в общей структуре продаж кубанских курортов доля бронирований мини-отелей относительно невелика — не более 20 процентов. Больше всего их в Сочи и Анапе. Как правило, такие гостиницы интересуют туристов с небольшим бюджетом на отдых либо тех, у кого есть необычные запросы, например, спецменю или размещение с домашними животными. Более состоятельные отдыхающие, как правило, желают получить широкий набор услуг — инфраструктуру внутри комплекса, бассейны, СПА-услуги, анимацию, питание "все включено".По оценкам туроператоров, "звездность" мини-отелей не имеет для гостей принципиального значения. Для большинства из них не будет сколько-нибудь значимым аргументом при выборе тура тот факт, что в прошлом сезоне объект функционировал как гостевой дом, а в этом году он уже работает как гостиница категории две звезды.По мнению экспертов, туристы больше ориентируются на отзывы и стоимость проживания, а также на свои ощущения от сервиса и качества услуг.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, анапа, краснодарский край