https://ria.ru/20210208/otdykh-1596523591.html

Эксперты сравнили цены на отдых в Сочи и Анталье в феврале

Эксперты сравнили цены на отдых в Сочи и Анталье в феврале

Эксперты сравнили стоимость недельных туров в Сочи и турецкую Анталью на конец февраля и выяснили, где отдыхать дешевле, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:00

2021-02-08T16:00

2021-02-08T16:00

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анталья (провинция)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эксперты сравнили стоимость недельных туров в Сочи и турецкую Анталью на конец февраля и выяснили, где отдыхать дешевле, сообщает TourDom.ru.Наиболее доступный по цене вариант на российском курорте — пансионат с отправлением из Москвы 25 февраля — предлагался от 17 тысяч рублей за двоих. Включены авиаперелет, размещение в двухместном номере "Стандарт" без питания. А в 20 тысяч рублей на двоих можно уложиться, отправившись в те же даты в некоторые сочинские гостиницы категории "три звезды", но также без еды. Отдых на аналогичных условиях в турецкой Анталье явно проигрывает в цене. За недельный тур в скромную гостиницу с вылетом из российской столицы в последних числах февраля придется отдать от 28 тысяч рублей. К ним нужно добавить плату за обязательные ПЦР-тесты перед отправлением и по возвращении.Но картина меняется, если задать в параметрах поиска туров условия отдыха "все включено". Наиболее бюджетный вариант в Сочи в этом случае предлагается за 46 тысяч рублей в отеле категории "три звезды". В "четверке" цены начинаются уже от 98 тысяч рублей, да и предложений немного.В Анталье реально забронировать турпакеты в гостиницы, работающие по системе Ultra all inclusive. Причем для недельного отдыха в некоторых объектах размещения категории "пять звезд" в конце зимы достаточно 54–65 тысяч рублей на двоих. Более ста тысяч рублей будет стоить отдых в премиальных отелях высокого уровня.Специалисты объясняют такую ситуацию тем, что система "все включено" на российских черноморских курортах, и Сочи – не исключение, пока развита меньше, чем в Турции. Практикующие All inclusive гостиницы не испытывают сильной конкуренции, и в отличие от турецких не видят необходимости радикально снижать прайсы в зимнем сезоне.

https://ria.ru/20210208/otdykh-1596482337.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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