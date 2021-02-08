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Туризм
https://ria.ru/20210208/otdykh-1596523591.html
Эксперты сравнили цены на отдых в Сочи и Анталье в феврале
Эксперты сравнили цены на отдых в Сочи и Анталье в феврале
Эксперты сравнили стоимость недельных туров в Сочи и турецкую Анталью на конец февраля и выяснили, где отдыхать дешевле, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:00
2021-02-08T16:00
отели
цены
отдых
туризм
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туризм
туристы
анталья (провинция)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эксперты сравнили стоимость недельных туров в Сочи и турецкую Анталью на конец февраля и выяснили, где отдыхать дешевле, сообщает TourDom.ru.Наиболее доступный по цене вариант на российском курорте — пансионат с отправлением из Москвы 25 февраля — предлагался от 17 тысяч рублей за двоих. Включены авиаперелет, размещение в двухместном номере "Стандарт" без питания. А в 20 тысяч рублей на двоих можно уложиться, отправившись в те же даты в некоторые сочинские гостиницы категории "три звезды", но также без еды. Отдых на аналогичных условиях в турецкой Анталье явно проигрывает в цене. За недельный тур в скромную гостиницу с вылетом из российской столицы в последних числах февраля придется отдать от 28 тысяч рублей. К ним нужно добавить плату за обязательные ПЦР-тесты перед отправлением и по возвращении.Но картина меняется, если задать в параметрах поиска туров условия отдыха "все включено". Наиболее бюджетный вариант в Сочи в этом случае предлагается за 46 тысяч рублей в отеле категории "три звезды". В "четверке" цены начинаются уже от 98 тысяч рублей, да и предложений немного.В Анталье реально забронировать турпакеты в гостиницы, работающие по системе Ultra all inclusive. Причем для недельного отдыха в некоторых объектах размещения категории "пять звезд" в конце зимы достаточно 54–65 тысяч рублей на двоих. Более ста тысяч рублей будет стоить отдых в премиальных отелях высокого уровня.Специалисты объясняют такую ситуацию тем, что система "все включено" на российских черноморских курортах, и Сочи – не исключение, пока развита меньше, чем в Турции. Практикующие All inclusive гостиницы не испытывают сильной конкуренции, и в отличие от турецких не видят необходимости радикально снижать прайсы в зимнем сезоне.
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отели, цены, отдых, куда можно лететь, куда поехать, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, сочи, турция

Эксперты сравнили цены на отдых в Сочи и Анталье в феврале

16:00 08.02.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Сотрудница санатория в Сочи укомплектовывает столы в ресторане - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эксперты сравнили стоимость недельных туров в Сочи и турецкую Анталью на конец февраля и выяснили, где отдыхать дешевле, сообщает TourDom.ru.
Наиболее доступный по цене вариант на российском курорте — пансионат с отправлением из Москвы 25 февраля — предлагался от 17 тысяч рублей за двоих. Включены авиаперелет, размещение в двухместном номере "Стандарт" без питания. А в 20 тысяч рублей на двоих можно уложиться, отправившись в те же даты в некоторые сочинские гостиницы категории "три звезды", но также без еды.
Отдых на аналогичных условиях в турецкой Анталье явно проигрывает в цене. За недельный тур в скромную гостиницу с вылетом из российской столицы в последних числах февраля придется отдать от 28 тысяч рублей. К ним нужно добавить плату за обязательные ПЦР-тесты перед отправлением и по возвращении.
Но картина меняется, если задать в параметрах поиска туров условия отдыха "все включено". Наиболее бюджетный вариант в Сочи в этом случае предлагается за 46 тысяч рублей в отеле категории "три звезды". В "четверке" цены начинаются уже от 98 тысяч рублей, да и предложений немного.
В Анталье реально забронировать турпакеты в гостиницы, работающие по системе Ultra all inclusive. Причем для недельного отдыха в некоторых объектах размещения категории "пять звезд" в конце зимы достаточно 54–65 тысяч рублей на двоих. Более ста тысяч рублей будет стоить отдых в премиальных отелях высокого уровня.
Специалисты объясняют такую ситуацию тем, что система "все включено" на российских черноморских курортах, и Сочи – не исключение, пока развита меньше, чем в Турции. Практикующие All inclusive гостиницы не испытывают сильной конкуренции, и в отличие от турецких не видят необходимости радикально снижать прайсы в зимнем сезоне.
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