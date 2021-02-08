https://ria.ru/20210208/otdykh-1596482337.html

Туроператоры назвали пять особенностей отдыха в России в 2021 году

Туроператоры назвали пять особенностей отдыха в России в 2021 году

Эксперты определили пять особенностей летнего туристического сезона в 2021 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:34

2021-02-08T12:34

2021-02-08T12:34

куда поехать

туризм

коронавирус в россии

россия

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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сочи

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эксперты определили пять особенностей летнего туристического сезона в 2021 году, сообщает АТОР.Участники рынка сравнили поступающие по акции раннего бронирования запросы путешественников на отдых летом с прошлым сезоном, и выявили главные тренды.ТранспортВ прошлом году отдыхающие на черноморском побережье в 45 процентах случаев ехали туда на автомобиле. Четверть туристов прилетали на юг, а 31 процент — прибывали на поезде. В 2021-ом на отели с собственными парковками уже по раннему бронированию, в феврале, приходится каждая пятая заявка, говорят участники рынка. И добавляют, что еще большее число путешественников отправятся в отпуск на машине. Кроме того, автомобильное путешествие увеличит среднюю продолжительность поездки с семи до десяти дней.Выбор направленийЗа время пандемии в России появились свои "Венеции" и "Барселоны". Например, летом яблоку негде было упасть в Сочи и Калининграде. В этом году интерес части туристов сместится на новые для них, менее популярные места.Например, переполненный Южный берег Крыма хотя и останется в лидерах, но вырастет доля путешественников, выбирающих западное побережье полуострова — Евпаторию, Песчаное, Новофедоровку, Саки. Эта часть республики не так загружена, отели и санатории там предоставляют хорошее соотношение "цена-качество", а пляжи — похожи на мальдивские, отмечают эксперты.Формат поездокЗа время удаленной работы, постоянных ограничений, которые вводили регионы, отдыхающие соскучились по впечатлениям. Наверстывать упущенное они будут в экскурсионных поездках, совмещая их с пляжным отдыхом.Это позволит курортам реализовать свой исторический, природный, гастрономический потенциал. Туроператоры будут предлагать комбинированные пляжно-экскурсионные программы, в том числе совмещая возможности сразу нескольких регионов за одну поездку, а не просто продавать путевки "отель плюс трансфер".Продолжительность сезона В 2020 году отличная погода (воздух +27, вода +23) обеспечила высокую загрузку отелям на черноморском побережье в октябре и ноябре, осенний спрос на туры в регион удвоился. Отдых там был востребован семь месяцев — с апреля по октябрь. Участники рынка ждут столь длительного сезона и в текущем году.Оздоровительный туризмНа повышение спроса на такой отдых повлияют несколько факторов. Во-первых, туристы попробовали и полюбили оздоровительные программы, оценили их положительное влияние на качество жизни. При этом аудитория, отправляющаяся в такие поездки, заметно помолодела — четверть путешественников не достигла 35 лет. За последний — пандемийный — год, все поняли, что здоровьем надо заниматься. Туроператоры отмечают, что по итогам второго этапа акции с кешбэком загрузка санаториев даже в межсезонье составила 80 процентов, а доля заявок на такой отдых в общем объеме бронирований достигла трети.Во-вторых, пользователи будут искать оздоровительные программы ближе к дому. Так, очень востребованными в 2020 году оказались как раз санатории в своих или соседних регионах.

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https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

https://ria.ru/20210207/savicheva-1595518890.html

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

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