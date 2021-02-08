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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210208/oshibki-1596237404.html
Почему нам так важно доказывать всем свою правоту
Почему нам так важно доказывать всем свою правоту
Почему бывает сложно сказать "извини", даже если знаешь, что неправ? Как запускается механизм самооправдания и перекладывания ответственности на другого? Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим? Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться, и как стать одним из них?
2021-02-08T12:00
2021-02-08T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Почему нам так важно доказывать всем свою правоту
Почему бывает сложно сказать «извини», даже если знаешь, что неправ? Как запускается механизм самооправдания и перекладывания ответственности на другого? Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим? Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться, и как стать одним из них?
audio/mpeg
Почему нам так важно доказывать всем свою правоту
Почему бывает сложно сказать «извини», даже если знаешь, что неправ? Как запускается механизм самооправдания и перекладывания ответственности на другого? Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим? Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться, и как стать одним из них?
audio/mpeg
Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, все ли могут научиться признавать свои ошибки и почему наша психика этому сопротивляется.2:20 Почему признавать ошибки не стыдно 5:00 Как правильно признавать ошибки5:50 Как сделать выводы и извлечь пользу из неудачи7:40 Почему нам приятнее общаться с людьми, которые ошибаются и не стыдятся этого13:20 Почему бывает сложно извиниться14:40 Почему важно и полезно (прежде всего для психики) признавать свои ошибки17:50 Как переосмыслить значение ошибок в нашей жизниЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

12:00 08.02.2021
 
Страхи/Ошибки
Почему нам так важно доказывать всем свою правоту
12:00
Читать ria.ru в
Почему бывает сложно сказать "извини", даже если знаешь, что неправ? Как запускается механизм самооправдания и перекладывания ответственности на другого? Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим? Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться, и как стать одним из них?
Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, все ли могут научиться признавать свои ошибки и почему наша психика этому сопротивляется.
2:20 Почему признавать ошибки не стыдно
5:00 Как правильно признавать ошибки
5:50 Как сделать выводы и извлечь пользу из неудачи
7:40 Почему нам приятнее общаться с людьми, которые ошибаются и не стыдятся этого
13:20 Почему бывает сложно извиниться
14:40 Почему важно и полезно (прежде всего для психики) признавать свои ошибки
17:50 Как переосмыслить значение ошибок в нашей жизни
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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