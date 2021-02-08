https://ria.ru/20210208/oresheta-1596589745.html

Умер мурманский поисковик Орешета

Умер мурманский поисковик Орешета

Известный краевед, член Союза писателей России, один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета скончался на 70-м году жизни,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T21:03

2021-02-08T21:03

2021-02-08T21:12

россия

кольский полуостров

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Известный краевед, член Союза писателей России, один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета скончался на 70-м году жизни, сообщается в понедельник на странице "Группа Михаила Орешеты" в соцсети "ВКонтакте".Партизанский остров, где в годы войны базировались два партизанских отряда, был одним из любимых мест Орешеты – здесь он восстанавливал землянки, устраивал слеты и буквально по крупицам собрал истории каждого участника партизанского движения, с большинством из оставшихся в живых был знаком лично.Михаил Григорьевич Орешета - почетный гражданин города Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик, путешественник. С 1975 года исследовал места былых боев, восстанавливал заброшенные воинские захоронения, работал в архивах, переписывался и встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Благодаря ему десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести. Орешета написал множество книг, посвященных истории Кольского полуострова, истории Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20180509/1520200507.html

россия

кольский полуостров

мурманская область

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россия, кольский полуостров, мурманская область, общество