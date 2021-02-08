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Умер мурманский поисковик Орешета
Умер мурманский поисковик Орешета
Известный краевед, член Союза писателей России, один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета скончался на 70-м году жизни,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T21:03
2021-02-08T21:12
россия
кольский полуостров
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Известный краевед, член Союза писателей России, один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета скончался на 70-м году жизни, сообщается в понедельник на странице "Группа Михаила Орешеты" в соцсети "ВКонтакте".Партизанский остров, где в годы войны базировались два партизанских отряда, был одним из любимых мест Орешеты – здесь он восстанавливал землянки, устраивал слеты и буквально по крупицам собрал истории каждого участника партизанского движения, с большинством из оставшихся в живых был знаком лично.Михаил Григорьевич Орешета - почетный гражданин города Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик, путешественник. С 1975 года исследовал места былых боев, восстанавливал заброшенные воинские захоронения, работал в архивах, переписывался и встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Благодаря ему десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести. Орешета написал множество книг, посвященных истории Кольского полуострова, истории Великой Отечественной войны.
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россия, кольский полуостров, мурманская область, общество

Умер мурманский поисковик Орешета

21:03 08.02.2021 (обновлено: 21:12 08.02.2021)
 
© Фото : группа Михаила Орешеты во ВКонтактеМихаил Орешета
Михаил Орешета - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : группа Михаила Орешеты во ВКонтакте
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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Известный краевед, член Союза писателей России, один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета скончался на 70-м году жизни, сообщается в понедельник на странице "Группа Михаила Орешеты" в соцсети "ВКонтакте".

"На 70-ом году жизни скончался известный мурманский краевед, историк, писатель, публицист, поисковик Михаил Орешета… Михаилу Орешете стало плохо на Партизанском острове. На место был вызван самолёт МЧС, однако спасти его не смогли", - говорится в сообщении группы.

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Мурманский историк рассказал о поисках могил героев Великой Отечественной
Партизанский остров, где в годы войны базировались два партизанских отряда, был одним из любимых мест Орешеты – здесь он восстанавливал землянки, устраивал слеты и буквально по крупицам собрал истории каждого участника партизанского движения, с большинством из оставшихся в живых был знаком лично.

"Михаил Григорьевич был невероятно сильным и энергичным человеком. Приехав с Украины служить на Северный флот, он влюбился в Заполярье, после службы вернулся на Север и остался здесь. Беззаветно любил Мурманскую область. И для многих он стал героем еще при жизни. Почти полвека посвятил возвращению памяти о погибших бойцах Великой Отечественной войны", - написал в своих соцсетях губернатор региона Андрей Чибис.

Михаил Григорьевич Орешета - почетный гражданин города Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик, путешественник. С 1975 года исследовал места былых боев, восстанавливал заброшенные воинские захоронения, работал в архивах, переписывался и встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Благодаря ему десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести. Орешета написал множество книг, посвященных истории Кольского полуострова, истории Великой Отечественной войны.
 
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