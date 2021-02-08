https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596549956.html
Голикова назвала условие для отмены ограничений по коронавирусу
Голикова назвала условие для отмены ограничений по коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры по коронавирусу необходимо соблюдать до формирования популяционного иммунитета. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:01
2021-02-08T17:01
2021-02-08T17:45
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры по коронавирусу необходимо соблюдать до формирования популяционного иммунитета."А мы с вами говорили, что это необходимость привить 68,6 миллиона человек без учета граждан, которые переболели и без учета детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать", — сказала она на брифинге.Она также предложила всем пройти вакцинацию от коронавируса.
https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596549177.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество