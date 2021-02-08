https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596549956.html

Голикова назвала условие для отмены ограничений по коронавирусу

Голикова назвала условие для отмены ограничений по коронавирусу

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры по коронавирусу необходимо соблюдать до формирования популяционного иммунитета. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:01

2021-02-08T17:01

2021-02-08T17:45

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры по коронавирусу необходимо соблюдать до формирования популяционного иммунитета."А мы с вами говорили, что это необходимость привить 68,6 миллиона человек без учета граждан, которые переболели и без учета детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать", — сказала она на брифинге.Она также предложила всем пройти вакцинацию от коронавируса.

https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596549177.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество