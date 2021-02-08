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В Подмосковье почти полностью сняли ограничения по коронавирусу
В Подмосковье почти полностью сняли ограничения по коронавирусу
Почти все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, в Московской области уже сняли, регион переходит к обычному режиму, сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:14
2021-02-08T13:14
2021-02-08T14:16
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воз
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новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Почти все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, в Московской области уже сняли, регион переходит к обычному режиму, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."По сути, все ограничения сняты, массовые мероприятия остались в ограничении, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать тоже при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы", — рассказал Воробьев на совещании с правительством области.По его словам, определяющую роль в этом процессе для региона играет экономика.За минувшие сутки в России впервые с 22 октября выявили менее 16 тысяч случаев COVID-19. На Подмосковье приходятся 912 из них — на 11 меньше, чем днем ранее.В среднем по стране суточный темп прироста заболеваемости упал до 0,4 процента. Всего коронавирусной инфекцией в России заразились более 3,98 миллиона человек. Жертвами болезни стали свыше 77 тысяч россиян, вылечились более 3,47 миллиона.По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 105 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джона Хопкинса, этот показатель превысил 106 миллионов. Пандемия унесла жизни 2,3 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, здоровье - общество, воз, общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Почти все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, в Московской области уже сняли, регион переходит к обычному режиму, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
.
"По сути, все ограничения сняты, массовые мероприятия остались в ограничении, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать тоже при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы", — рассказал Воробьев на совещании с правительством области.
По его словам, определяющую роль в этом процессе для региона играет экономика.
За минувшие сутки в России впервые с 22 октября выявили менее 16 тысяч случаев COVID-19. На Подмосковье приходятся 912 из них — на 11 меньше, чем днем ранее.
В среднем по стране суточный темп прироста заболеваемости упал до 0,4 процента. Всего коронавирусной инфекцией в России заразились более 3,98 миллиона человек. Жертвами болезни стали свыше 77 тысяч россиян, вылечились более 3,47 миллиона.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 105 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джона Хопкинса, этот показатель превысил 106 миллионов. Пандемия унесла жизни 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.