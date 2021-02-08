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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596496013.html
В Подмосковье почти полностью сняли ограничения по коронавирусу
В Подмосковье почти полностью сняли ограничения по коронавирусу
Почти все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, в Московской области уже сняли, регион переходит к обычному режиму, сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:14
2021-02-08T14:16
россия
здоровье - общество
воз
общество
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Почти все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, в Московской области уже сняли, регион переходит к обычному режиму, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."По сути, все ограничения сняты, массовые мероприятия остались в ограничении, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать тоже при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы", — рассказал Воробьев на совещании с правительством области.По его словам, определяющую роль в этом процессе для региона играет экономика.За минувшие сутки в России впервые с 22 октября выявили менее 16 тысяч случаев COVID-19. На Подмосковье приходятся 912 из них — на 11 меньше, чем днем ранее.В среднем по стране суточный темп прироста заболеваемости упал до 0,4 процента. Всего коронавирусной инфекцией в России заразились более 3,98 миллиона человек. Жертвами болезни стали свыше 77 тысяч россиян, вылечились более 3,47 миллиона.По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 105 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джона Хопкинса, этот показатель превысил 106 миллионов. Пандемия унесла жизни 2,3 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, здоровье - общество, воз, общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье почти полностью сняли ограничения по коронавирусу

13:14 08.02.2021 (обновлено: 14:16 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Почти все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, в Московской области уже сняли, регион переходит к обычному режиму, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"По сути, все ограничения сняты, массовые мероприятия остались в ограничении, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать тоже при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы", — рассказал Воробьев на совещании с правительством области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
12:48Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья поручил представить план по открытию детских садов
По его словам, определяющую роль в этом процессе для региона играет экономика.
За минувшие сутки в России впервые с 22 октября выявили менее 16 тысяч случаев COVID-19. На Подмосковье приходятся 912 из них — на 11 меньше, чем днем ранее.
В среднем по стране суточный темп прироста заболеваемости упал до 0,4 процента. Всего коронавирусной инфекцией в России заразились более 3,98 миллиона человек. Жертвами болезни стали свыше 77 тысяч россиян, вылечились более 3,47 миллиона.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 105 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джона Хопкинса, этот показатель превысил 106 миллионов. Пандемия унесла жизни 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Новости ПодмосковьяРоссияЗдоровье - ОбществоВОЗОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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