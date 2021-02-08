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Мишустин заявил, что цифровая платформа не заменит хорошего учителя
Мишустин заявил, что цифровая платформа не заменит хорошего учителя
Цифровая платформа должна внедряться в систему образования, но она никогда не заменит хорошего учителя и личное общение, считает премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:32
2021-02-08T15:39
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
михаил мишустин
образование - общество
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Цифровая платформа должна внедряться в систему образования, но она никогда не заменит хорошего учителя и личное общение, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Цифровые платформы - это конечно очень важное направление... Но не заменят цифровые платформы хорошего учителя", - сказал Мишустин в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея".Мишустин отметил, что Минпросвещения создает свою платформу, которая "поможет расширить горизонты рамок программы школьной и даст возможности очень активно вовлечь детей".При этом премьер подчеркнул, что очень важна обратная связь от учителей."Учителя, которые непосредственно используют эту платформу... конечно, должны быть теми самыми заказчиками, которые помогут как создать правильное направление развития этой цифровой платформы, так и внедрить ее непосредственно в образование", - сказал он."Но еще раз повторяю, что личный пример хорошего учителя, это все знают, это наверное самое важное", - подчеркнул Мишустин.
https://sn.ria.ru/20201209/minprosvescheniya-1588438334.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), михаил мишустин, образование - общество

Мишустин заявил, что цифровая платформа не заменит хорошего учителя

15:32 08.02.2021 (обновлено: 15:39 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с аграриями и предпринимателями Республики Адыгея
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с аграриями и предпринимателями Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Цифровая платформа должна внедряться в систему образования, но она никогда не заменит хорошего учителя и личное общение, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Цифровые платформы - это конечно очень важное направление... Но не заменят цифровые платформы хорошего учителя", - сказал Мишустин в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея".
"Личное общение, без сомнения, и вообще, когда у ребенка есть пример и человек, который его увлечет, это очень важно. Однако, конечно, цифровая платформа как база, как инструмент, как возможность дополнить и привлечь, она должна быть. И мы занимаемся этим очень активно", - добавил премьер.
Мишустин отметил, что Минпросвещения создает свою платформу, которая "поможет расширить горизонты рамок программы школьной и даст возможности очень активно вовлечь детей".
При этом премьер подчеркнул, что очень важна обратная связь от учителей.
"Учителя, которые непосредственно используют эту платформу... конечно, должны быть теми самыми заказчиками, которые помогут как создать правильное направление развития этой цифровой платформы, так и внедрить ее непосредственно в образование", - сказал он.
"Но еще раз повторяю, что личный пример хорошего учителя, это все знают, это наверное самое важное", - подчеркнул Мишустин.
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