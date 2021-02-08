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"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
"Известия": детям силовиков хотят дать преимущества при приеме в вузы
Правительство России поддержало законопроект, дающий детям действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии преференции при поступлении в профильные высшие... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T05:33
2021-02-08T05:33
2021-02-08T10:21
россия
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр хинштейн
вячеслав никонов
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, дающий детям действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии преференции при поступлении в профильные высшие учебные заведения, пишет газета "Известия".Автором инициативы являются депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Они предлагают предоставить преимущественное право детям силовиков при поступлении в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии. Льготы также предлагается сохранить для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет, что предусмотрено действующим законодательством.Отмечается, что преференции никак не повлияют на возможность поступления в вузы прочих абитуриентов, поскольку преимущественное право реализуется лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний.Правительство, по данным издания, поддержало законопроект с замечанием, что требование к продолжительности срока службы родителей в 20 лет должно быть распространено и на сотрудников правоохранительных органов.Как сообщает газета, уже в марте документ может рассмотреть нижняя палата парламента.
https://ria.ru/20210121/ege-1593986732.html
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россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, вячеслав никонов, общество