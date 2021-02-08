https://ria.ru/20210208/oberlender-1596556300.html

В Канаде приостановили депортацию экс-нациста Оберлендера

В Канаде приостановили депортацию экс-нациста Оберлендера

Канадская комиссия по иммиграции сообщила в понедельник о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:34

2021-02-08T17:34

2021-02-08T23:24

россия

гельмут оберлендер

следственный комитет россии (ск рф)

ссср

канада

в мире

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ТОРОНТО, 8 фев - РИА Новости. Канадская комиссия по иммиграции сообщила в понедельник о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны.Комиссия по иммиграции Канады отложила рассмотрение вопроса о депортации экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера как минимум до 19 марта, сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".

https://ria.ru/20201218/oberlender-1589913574.html

россия

ссср

канада

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россия, гельмут оберлендер, следственный комитет россии (ск рф), ссср, канада, в мире