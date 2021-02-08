В Канаде приостановили депортацию экс-нациста Оберлендера
17:34 08.02.2021 (обновлено: 23:24 08.02.2021)
ТОРОНТО, 8 фев - РИА Новости. Канадская комиссия по иммиграции сообщила в понедельник о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны.
"Отдано распоряжение о приостановке процедуры. Слушание отменено", - сказал представитель ведомства перед началом запланированного на сегодня рассмотрения дела, не уточнив причин такого решения.
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Комиссия по иммиграции Канады отложила рассмотрение вопроса о депортации экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера как минимум до 19 марта, сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп.
"Могу подтвердить, что федеральный суд Канады издал постановление о приостановке процедуры слушания о приемлемости (IMM-6692-20) по этому делу. В результате комиссия по миграции была вынуждена в административном порядке отложить вопрос до 19 марта 2021 года включительно", - сообщила агентству Пейп.
По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".