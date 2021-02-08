Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/oberlender-1596556300.html
В Канаде приостановили депортацию экс-нациста Оберлендера
В Канаде приостановили депортацию экс-нациста Оберлендера
Канадская комиссия по иммиграции сообщила в понедельник о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:34
2021-02-08T23:24
россия
гельмут оберлендер
следственный комитет россии (ск рф)
ссср
канада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154917/66/1549176605_0:89:1716:1054_1920x0_80_0_0_e1038540a12fb22edb487bac94e4dc95.jpg
ТОРОНТО, 8 фев - РИА Новости. Канадская комиссия по иммиграции сообщила в понедельник о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны.Комиссия по иммиграции Канады отложила рассмотрение вопроса о депортации экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера как минимум до 19 марта, сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
https://ria.ru/20201218/oberlender-1589913574.html
россия
ссср
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154917/66/1549176605_97:0:1621:1143_1920x0_80_0_0_397c953a130ee38ac3dab2c0021aa564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гельмут оберлендер, следственный комитет россии (ск рф), ссср, канада, в мире

В Канаде приостановили депортацию экс-нациста Оберлендера

17:34 08.02.2021 (обновлено: 23:24 08.02.2021)
 
CC BY 2.0 / Joanne E. Clifford / From the AshesСтолица Канады Оттава
Столица Канады Оттава - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
CC BY 2.0 / Joanne E. Clifford / From the Ashes
Читать ria.ru в
ТОРОНТО, 8 фев - РИА Новости. Канадская комиссия по иммиграции сообщила в понедельник о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства Канады экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны.

"Отдано распоряжение о приостановке процедуры. Слушание отменено", - сказал представитель ведомства перед началом запланированного на сегодня рассмотрения дела, не уточнив причин такого решения.

Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 15:20
Юрист оценил шансы на экстрадицию экс-нациста Оберлендера
Комиссия по иммиграции Канады отложила рассмотрение вопроса о депортации экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера как минимум до 19 марта, сообщила РИА Новости представитель ведомства Анна Пейп.

"Могу подтвердить, что федеральный суд Канады издал постановление о приостановке процедуры слушания о приемлемости (IMM-6692-20) по этому делу. В результате комиссия по миграции была вынуждена в административном порядке отложить вопрос до 19 марта 2021 года включительно", - сообщила агентству Пейп.

По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
 
РоссияГельмут ОберлендерСледственный комитет России (СК РФ)СССРКанадаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Лента новостейМолния