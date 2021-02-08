https://ria.ru/20210208/norvegiya-1596550066.html
В Норвегии заявили об угрозе со стороны российской разведки
В Норвегии заявили об угрозе со стороны российской разведки
Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) полагает, что разведывательная деятельность России и Китая остается наибольшей угрозой для безопасности страны,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:01
2021-02-08T17:01
2021-02-08T17:24
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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) полагает, что разведывательная деятельность России и Китая остается наибольшей угрозой для безопасности страны, заявил глава разведслужбы Нильс-Андреас Стенсенес, выступая в Осло с ежегодным отчетом, в котором речь идет об основных угрозах и прогнозе на 2021 год."В плане разведывательной деятельности самой большой останется угроза со стороны России и Китая", - сказал Стенсенес во время выступления, которое транслировала телерадиокомпания NRK.В отчете PST утверждается, что в 2021 году "операции российских и китайских спецслужб, проводимые в интернете, составят наибольшую часть их деятельности в Норвегии". В частности, речь идет о прошлогодней хакерской атаке на парламент страны.Ранее полицейская служба безопасности Норвегии (PST) заявила, что спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.Кроме того, сотрудники PST полагают, что коронавирусная пандемия привела к ряду негативных последствий в ряде сфер и предупреждают о возможных последствиях. В частности, речь может идти о беспорядках, вызванных реакцией людей на коронавирусные ограничения, как это было в разных странах в Европе."PST полагает, что наибольшие угрозы Норвегии представляют исламские экстремисты и праворадикалы. Предполагается, что именно они попытаются совершить террористические акты в Норвегии в ближайшие годы", - отмечается в докладе.Что касается террористических угроз, они находятся на третьем уровне из пяти возможных, отмечают в спецслужбе.
https://ria.ru/20210126/ukraina-1594667763.html
https://ria.ru/20201223/ugroza-1590580438.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, осло, норвегия, в мире
МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости.
Полицейская служба безопасности Норвегии
(PST) полагает, что разведывательная деятельность России
и Китая
остается наибольшей угрозой для безопасности страны, заявил глава разведслужбы Нильс-Андреас Стенсенес, выступая в Осло
с ежегодным отчетом, в котором речь идет об основных угрозах и прогнозе на 2021 год.
"В плане разведывательной деятельности самой большой останется угроза со стороны России и Китая", - сказал Стенсенес во время выступления, которое транслировала телерадиокомпания NRK
.
В отчете PST утверждается, что в 2021 году "операции российских и китайских спецслужб, проводимые в интернете, составят наибольшую часть их деятельности в Норвегии". В частности, речь идет о прошлогодней хакерской атаке на парламент страны.
Ранее полицейская служба безопасности Норвегии (PST) заявила, что спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва
неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
Кроме того, сотрудники PST полагают, что коронавирусная пандемия привела к ряду негативных последствий в ряде сфер и предупреждают о возможных последствиях. В частности, речь может идти о беспорядках, вызванных реакцией людей на коронавирусные ограничения, как это было в разных странах в Европе
.
"PST полагает, что наибольшие угрозы Норвегии представляют исламские экстремисты и праворадикалы. Предполагается, что именно они попытаются совершить террористические акты в Норвегии в ближайшие годы", - отмечается в докладе.
Что касается террористических угроз, они находятся на третьем уровне из пяти возможных, отмечают в спецслужбе.