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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210208/neft-1596449220.html
Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель
Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января прошлого года поднялась выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:45
2021-02-08T11:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января прошлого года поднялась выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.Так, к 08:25 мск апрельские фьючерсы на Brent росли на 0,77 процента — до 60,01 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI также поднялись в цене — на 1,18 процента, до 57,53 доллара.Положительное влияние на цены оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса на рынке. Расширение вакцинации от коронавируса во всем мире позволяет участникам торгов надеяться, что снижение темпов заболеваемости и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.Кроме того, с февраля вступили в силу договоренности ОПЕК+, согласно которым некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.
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цены на нефть, brent, экономика

Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель

08:45 08.02.2021 (обновлено: 11:00 08.02.2021)
 
© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Keith Srakocic
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января прошлого года поднялась выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 08:25 мск апрельские фьючерсы на Brent росли на 0,77 процента — до 60,01 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI также поднялись в цене — на 1,18 процента, до 57,53 доллара.
Положительное влияние на цены оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса на рынке. Расширение вакцинации от коронавируса во всем мире позволяет участникам торгов надеяться, что снижение темпов заболеваемости и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.
Кроме того, с февраля вступили в силу договоренности ОПЕК+, согласно которым некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 15:19Сказано в эфире
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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