https://ria.ru/20210208/neft-1596449220.html

Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель

Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января прошлого года поднялась выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:45

2021-02-08T08:45

2021-02-08T11:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января прошлого года поднялась выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.Так, к 08:25 мск апрельские фьючерсы на Brent росли на 0,77 процента — до 60,01 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI также поднялись в цене — на 1,18 процента, до 57,53 доллара.Положительное влияние на цены оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса на рынке. Расширение вакцинации от коронавируса во всем мире позволяет участникам торгов надеяться, что снижение темпов заболеваемости и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.Кроме того, с февраля вступили в силу договоренности ОПЕК+, согласно которым некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/neft-1596027295.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика