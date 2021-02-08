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Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель
Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января прошлого года поднялась выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:45
2021-02-08T08:45
2021-02-08T11:00
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цены на нефть
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января прошлого года поднялась выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.Так, к 08:25 мск апрельские фьючерсы на Brent росли на 0,77 процента — до 60,01 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI также поднялись в цене — на 1,18 процента, до 57,53 доллара.Положительное влияние на цены оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса на рынке. Расширение вакцинации от коронавируса во всем мире позволяет участникам торгов надеяться, что снижение темпов заболеваемости и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.Кроме того, с февраля вступили в силу договоренности ОПЕК+, согласно которым некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.
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цены на нефть, brent, экономика
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Стоимость нефти марки Brent
впервые с 29 января прошлого года поднялась выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 08:25 мск апрельские фьючерсы на Brent росли на 0,77 процента — до 60,01 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI также поднялись в цене — на 1,18 процента, до 57,53 доллара.
Положительное влияние на цены оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса на рынке. Расширение вакцинации от коронавируса во всем мире позволяет участникам торгов надеяться, что снижение темпов заболеваемости и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.
Кроме того, с февраля вступили в силу договоренности ОПЕК+, согласно которым некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.