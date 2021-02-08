https://ria.ru/20210208/nato-1596440083.html

Военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

Военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной операции... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T03:05

2021-02-08T03:05

2021-02-08T10:19

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной операции НАТО. Новый подход представлен в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС.В НАТО и США ранее разработали концепцию многосферных боевых операций, которые будут проходить сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. По замыслу американских военных, они будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее.Как отмечают в своей статье доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков, НАТО в рамках таких атак планирует одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, которая почти не понесет потерь.Для срыва вероятных многосферных операций авторы предлагают нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, задействовав все средства в едином разведывательно-ударном пространстве. Это приведет к неприемлемому ущербу для противника уже на начальном этапе его агрессии."При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе "многосферной операции" необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск", — отмечается в публикации.До 2025-2040 годов, пишут авторы исследования, типовыми элементами отечественной разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотники и так далее. В качестве конкретного примера элементов системы в публикации упомянуты гиперзвуковые ракеты "Кинжал", носителями которых сегодня выступают МиГ-31К.Опираясь на выступление начальника Генерального штаба ВС Валерия Герасимова на конференции академии военных наук и учитывая оборонительный характер российской военной доктрины, авторы считают важнейшим принципом парирования возможной агрессии превентивные действия ("на шаг — два впереди"). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений.Срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей "многосферной операции", и руководство военного блока с гарантией откажется от ее дальнейшего проведения, подчеркивают авторы исследования.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. Альянс называет это "сдерживанием российской агрессии" и продолжает наращивать силы. В Москве подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/ssha-1596331286.html

https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html

https://ria.ru/20210131/udar-1595384822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, сша, безопасность