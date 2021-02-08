https://ria.ru/20210208/myanma-1596596440.html

США попытались связаться со смещенным госсоветником Мьянмы

США попытались связаться со смещенным госсоветником Мьянмы

США пытались связаться со смещенным лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, но получили отказ, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T23:13

2021-02-08T23:13

2021-02-08T23:13

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

нед прайс

аун сан су чжи

мьянма

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США пытались связаться со смещенным лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, но получили отказ, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Он также осудил решение захвативших власть военных Мьянмы запретить протесты в стране и добавил, что США поддерживают народ Мьянмы и его избранных на выборах представителей.Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника (фактически премьер-министра) Мьянмы до переворота.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

https://ria.ru/20210208/ekspert-1596475490.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), нед прайс, аун сан су чжи, мьянма, сша, в мире