https://ria.ru/20210208/myanma-1596448259.html

В Мьянме десятки тысяч людей участвуют в протестах

В Мьянме десятки тысяч людей участвуют в протестах

Десятки тысяч людей принимают участие в протестах против захвата власти военными в Мьянме, которые идут уже третий день подряд, полиция применила водометные... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:31

2021-02-08T08:31

2021-02-08T10:17

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

янгон (город)

мьянма

нейпьидо

мандалай (город)

в мире

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БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Десятки тысяч людей принимают участие в протестах против захвата власти военными в Мьянме, которые идут уже третий день подряд, полиция применила водометные пушки для разгона демонстрантов, сообщает в понедельник новостной портал "Миззима" в своем аккаунте в социальной сети Twitter.Водометы были применены в столице Мьянмы городе Нейпьидо. Портал публикует фотографии демонстрации, проходящей в столице, и применения водометов. Информации о пострадавших пока нет.Новостной портал "Иравади" публикует видеосюжеты с массовых демонстраций, проходящих одновременно в Янгоне, крупнейшем городе и бывшей столице Мьянмы, и втором по величине городе Мандалае. Портал отмечает, что в Мандалае в первые за три дня протестов к демонстрациям присоединились буддийские монахи, играющие в жизни населения Мьянмы значительную роль."Иравади" также публикует видео демонстраций, проходящих в понедельник во многих других городах и местностях страны, в том числе в штате Карен, где протестующие организовали массовый марш к зданию штаб-квартиры правительства штата, в штате Мон и в других штатах.Портал "Миззима" сообщает о трехстах тысячах протестующих в городе Пакокку, расположенном в регионе Магуэ неподалеку от древней столицы Мьянмы города Багана (Пагана), однако источник этой информации портал не называет.Требования демонстрантов едины во всех городах: первая сессия парламента нового созыва, депутаты которого были избраны на всеобщих выборах 8 ноября, и освобождение руководителей государства – президента У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, находящихся в Нейпьидо под домашним арестом. Демонстранты выкрикивают лозунги: "Свободу арестованным лидерам!", "Долой военную диктатуру!", "Да здравствует демократия!".Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год. Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи остаются под домашним арестом.

https://ria.ru/20210202/myanma-1595763278.html

янгон (город)

мьянма

нейпьидо

мандалай (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, янгон (город), мьянма, нейпьидо, мандалай (город), в мире