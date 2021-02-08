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В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
Черемушкинский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:21
2021-02-08T14:21
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя Кравцова.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитая - хореограф Наталья Пронина.СК отмечал, что выйти на подозреваемых удалось благодаря найденным на орудии убийства генетическим следам. Дело расследуется по статьям об убийстве по найму и незаконном обладании огнестрельным оружием.Как ранее сообщалось, вечером 23 декабря в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения, после чего скрылся. Она скончалась в больнице.
https://ria.ru/20210208/ubiystvo-1596496737.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной

14:21 08.02.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя Кравцова.
"Постановлениями Черёмушкинского районного суда Москвы в отношении подозреваемых Тагирова Хасана Абумуслимовича, Айвазяна Артака Сережаевича, Сосновской Елены Ивановны, Тагирова Руслана Абумуслимовича, Таранова Константина Михайловича, Головина Алексея Вячеславовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта", - сказала она.
На месте преступления вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитая - хореограф Наталья Пронина.
СК отмечал, что выйти на подозреваемых удалось благодаря найденным на орудии убийства генетическим следам. Дело расследуется по статьям об убийстве по найму и незаконном обладании огнестрельным оружием.
Как ранее сообщалось, вечером 23 декабря в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения, после чего скрылся. Она скончалась в больнице.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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