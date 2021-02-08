https://ria.ru/20210208/moskva-1596510732.html
В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
Черемушкинский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:21
2021-02-08T14:21
2021-02-08T14:21
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москва
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя Кравцова.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитая - хореограф Наталья Пронина.СК отмечал, что выйти на подозреваемых удалось благодаря найденным на орудии убийства генетическим следам. Дело расследуется по статьям об убийстве по найму и незаконном обладании огнестрельным оружием.Как ранее сообщалось, вечером 23 декабря в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения, после чего скрылся. Она скончалась в больнице.
https://ria.ru/20210208/ubiystvo-1596496737.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия