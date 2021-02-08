https://ria.ru/20210208/moskva-1596510732.html

В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной

В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной

Черемушкинский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:21

2021-02-08T14:21

2021-02-08T14:21

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя Кравцова.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитая - хореограф Наталья Пронина.СК отмечал, что выйти на подозреваемых удалось благодаря найденным на орудии убийства генетическим следам. Дело расследуется по статьям об убийстве по найму и незаконном обладании огнестрельным оружием.Как ранее сообщалось, вечером 23 декабря в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения, после чего скрылся. Она скончалась в больнице.

https://ria.ru/20210208/ubiystvo-1596496737.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия