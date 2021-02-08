https://ria.ru/20210208/moskva-1596486167.html

В Москве избили и ограбили студента

В Москве избили и ограбили студента

Студента РГСУ из Туркменистана, подрабатывающего курьером, ограбили в Москве на 150 тысяч рублей, ему сломали пальцы и распылили в лицо газ из баллончика,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:26

2021-02-08T12:26

2021-02-08T12:26

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ргсу

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рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Студента РГСУ из Туркменистана, подрабатывающего курьером, ограбили в Москве на 150 тысяч рублей, ему сломали пальцы и распылили в лицо газ из баллончика, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; нападение двух неизвестных на курьера сервиса аренды камер и техники подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.Как выяснилось, молодой человек привез заказ в квартиру клиентам. Там во время проверки товара ему брызнули перцовым баллоном в лицо, ударили, после чего забрали технику и скрылись. Убегая, злоумышленники сломали жертве пальцы дверью.Источник добавил, что по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин: жители Москвы и Рязанской области.В пресс-службе столичного ГУМВД не уточнили, является ли пострадавший студентом и иностранным гражданином, но подтвердили факт нападения на Фестивальной улице, а также грабежа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/taksi-1596386693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ргсу, москва, рязанская область, происшествия