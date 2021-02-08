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В Москве избили и ограбили студента
В Москве избили и ограбили студента
Студента РГСУ из Туркменистана, подрабатывающего курьером, ограбили в Москве на 150 тысяч рублей, ему сломали пальцы и распылили в лицо газ из баллончика,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:26
2021-02-08T12:26
гумвд
ргсу
москва
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Студента РГСУ из Туркменистана, подрабатывающего курьером, ограбили в Москве на 150 тысяч рублей, ему сломали пальцы и распылили в лицо газ из баллончика, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; нападение двух неизвестных на курьера сервиса аренды камер и техники подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.Как выяснилось, молодой человек привез заказ в квартиру клиентам. Там во время проверки товара ему брызнули перцовым баллоном в лицо, ударили, после чего забрали технику и скрылись. Убегая, злоумышленники сломали жертве пальцы дверью.Источник добавил, что по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин: жители Москвы и Рязанской области.В пресс-службе столичного ГУМВД не уточнили, является ли пострадавший студентом и иностранным гражданином, но подтвердили факт нападения на Фестивальной улице, а также грабежа.
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гумвд, ргсу, москва, рязанская область, происшествия

В Москве избили и ограбили студента

12:26 08.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Студента РГСУ из Туркменистана, подрабатывающего курьером, ограбили в Москве на 150 тысяч рублей, ему сломали пальцы и распылили в лицо газ из баллончика, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах; нападение двух неизвестных на курьера сервиса аренды камер и техники подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Вечером 7 февраля в полицию поступило сообщение от гражданина Туркменистана, студента третьего курса РГСУ, о грабеже. По словам потерпевшего, неизвестные на улице Фестивальная нанесли ему телесные повреждения, брызнули перцовым баллончиком в глаза, а также отобрали игровой ноутбук и очки виртуальной реальности (общая сумма ущерба 150 тысяч рублей)", - сказал собеседник агентства.
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Как выяснилось, молодой человек привез заказ в квартиру клиентам. Там во время проверки товара ему брызнули перцовым баллоном в лицо, ударили, после чего забрали технику и скрылись. Убегая, злоумышленники сломали жертве пальцы дверью.
Источник добавил, что по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин: жители Москвы и Рязанской области.
В пресс-службе столичного ГУМВД не уточнили, является ли пострадавший студентом и иностранным гражданином, но подтвердили факт нападения на Фестивальной улице, а также грабежа.
"Пострадавший доставлен в медучреждение и госпитализирован с закрытым переломом правой кисти, химическим ожогом глаз и предплечий. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
 
ГУМВДРГСУМоскваРязанская областьПроисшествия
 
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