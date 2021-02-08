https://ria.ru/20210208/moryaki-1596464376.html

В Вануату отпустили помещенных на карантин российских моряков

В Вануату отпустили помещенных на карантин российских моряков

Трое россиян из Татарстана, совершающих кругосветное путешествие, отпущены после двухнедельного карантина в Вануату и направляются в Австралию, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:49

2021-02-08T10:49

2021-02-08T11:13

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Трое россиян из Татарстана, совершающих кругосветное путешествие, отпущены после двухнедельного карантина в Вануату и направляются в Австралию, сообщил РИА Новости капитан экипажа Алмаз Алеев, посольство РФ в Канберре (по совместительству в Вануату) подтвердило РИА Новости, что экипаж российской яхты отпущен."Вот, наконец, сегодня нам вернули все документы, мы заправились топливом, продуктами, пресной водой и сегодня выходим на Австралию. Карантин закончился, мы сдали все тесты на коронавирус. Нас отпустили",- сказал Алеев.Экипаж продолжает кругосветное путешествие."Если Австралия нас не принимает из-за коронавируса, мы идем дальше до Индонезии, пополняем там свои запасы. Затем - Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал и Турция (откуда моряки начали кругосветное путешествие в сентябре). И на этом завершаем нашу кругосветку", - рассказал Алеев.К берегам Австралии россияне планируют подойти через две недели.Алеев рассказал, что цель их экспедиции – спортивная."У нас цель - пройти вокруг света дальнее спортивное плавание. Мы шли хорошо, несмотря на кризис с коронавирусом, кругом не принимают. В Вануату пришлось все-таки зайти, потому что у нас закончилось топливо. И по всем международным морским законам я имею право зайти в любой порт, если экипажу угрожает опасность. Такая ситуация наступила", - отметил моряк.По его словам, принимающая сторона в Вануату не учла, что экипаж российской яхты был в океане уже два месяца без заходов в другие порты.Вся экспедиция, по словам Алеева, организована за счет средств экипажа.В конце января агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщило, что власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах.

https://ria.ru/20210108/moryaki-1592293583.html

https://ria.ru/20210103/moryaki-1591860377.html

https://ria.ru/20201022/moryaki-1580949427.html

австралия

вануату

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