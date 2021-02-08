https://ria.ru/20210208/moroz-1596441001.html

Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы

Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы

Москвичам необходимо носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки, а также не забывать про шарфы с наступлением сильных морозов, сообщил РИА Новости главный РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T03:53

2021-02-08T03:53

2021-02-08T11:09

россия

андрей тяжельников

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москвичам необходимо носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки, а также не забывать про шарфы с наступлением сильных морозов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что москвичей ждут настоящие морозы, которых в городе не было десять лет. В понедельник ночью ожидается минус 21-26, по области до минус 29. Днем минус 15-20 градусов. А во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью, днем минус 16-21.По словам Тяжельникова, низкие температуры опасны тем, что возможно переохлаждение и обморожение. Переохлаждение — стресс для организма, который ведет к снижению иммунитета и делает нас уязвимыми для бактерий и вирусов. В результате человек заболевает.Он отметил, что обувь должна быть не только теплой, но и свободной. Так, чтобы можно было надеть теплые носки и ступня не сдавливалась, а пальцы ног свободно двигались. Очень важно утеплить руки. Они мерзнут быстрее из-за отсутствия жировой ткани и через незащищенные руки происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает весь.По словам эксперта, стоит защитить от мороза кожу лица и рук. В зимнее время уход за кожей в целом меняется, но за полчаса-час до выхода из дома следует использовать плотный крем с жировой основой. Он убережет кожу от обветривания, обезвоживания.Врач подчеркнул, что одежда не согревает, а удерживает тепло. В связи с этим надевать шапку, перчатки нужно еще в тепле, а не после выхода на мороз. А если в морозы предстоит длительное пребывание на улице, то есть смысл поинтересоваться термоаксессуарами. Это и согревающие стельки для обуви, и согревающие вкладки в перчатки, и грелки для других частей тела.Собеседник агентства отметил, что о переохлаждении свидетельствует озноб, таким образом организм защищается от теплопотери: сосуды начинают сужаться, и мы начинаем дрожать. Он подчеркнул, что не нужно терпеть и надо сразу предпринять меры для согревания."Обморожение первой степени опасно тем, что его можно не ощутить сразу. Но можно определить визуально. При обморожении кожа бледнеет. А после согревания краснеет. Травма может сопровождаться онемением, легким покалыванием, зудом. Часто дети не замечают обморожения лица или рук, увлеченные игрой. Поэтому родители должны быть внимательны", — рассказал врач.По его словам, обморожение второй степени уже более ощутимо жжением, иногда болью. Пораженная поверхность покрывается волдырями. Третья и четвертая степень обморожения еще более болезненны и приводят к отмиранию тканей."Если вы не убереглись от обморожения, ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожу. Нужно согреть пораженные участки умеренным теплом. Нельзя опускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное, надо как можно скорее обратиться к врачу", — предупредил Тяжельников.

https://ria.ru/20210206/moroz-1596271734.html

https://ria.ru/20210206/moroz-1596274734.html

https://realty.ria.ru/20210122/zima-1594150005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей тяжельников, общество