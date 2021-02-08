https://ria.ru/20210208/moroz-1596441001.html
Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы
Москвичам необходимо носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки, а также не забывать про шарфы с наступлением сильных морозов, сообщил РИА Новости главный РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T03:53
2021-02-08T03:53
2021-02-08T11:09
россия
андрей тяжельников
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москвичам необходимо носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки, а также не забывать про шарфы с наступлением сильных морозов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что москвичей ждут настоящие морозы, которых в городе не было десять лет. В понедельник ночью ожидается минус 21-26, по области до минус 29. Днем минус 15-20 градусов. А во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью, днем минус 16-21.По словам Тяжельникова, низкие температуры опасны тем, что возможно переохлаждение и обморожение. Переохлаждение — стресс для организма, который ведет к снижению иммунитета и делает нас уязвимыми для бактерий и вирусов. В результате человек заболевает.Он отметил, что обувь должна быть не только теплой, но и свободной. Так, чтобы можно было надеть теплые носки и ступня не сдавливалась, а пальцы ног свободно двигались. Очень важно утеплить руки. Они мерзнут быстрее из-за отсутствия жировой ткани и через незащищенные руки происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает весь.По словам эксперта, стоит защитить от мороза кожу лица и рук. В зимнее время уход за кожей в целом меняется, но за полчаса-час до выхода из дома следует использовать плотный крем с жировой основой. Он убережет кожу от обветривания, обезвоживания.Врач подчеркнул, что одежда не согревает, а удерживает тепло. В связи с этим надевать шапку, перчатки нужно еще в тепле, а не после выхода на мороз. А если в морозы предстоит длительное пребывание на улице, то есть смысл поинтересоваться термоаксессуарами. Это и согревающие стельки для обуви, и согревающие вкладки в перчатки, и грелки для других частей тела.Собеседник агентства отметил, что о переохлаждении свидетельствует озноб, таким образом организм защищается от теплопотери: сосуды начинают сужаться, и мы начинаем дрожать. Он подчеркнул, что не нужно терпеть и надо сразу предпринять меры для согревания."Обморожение первой степени опасно тем, что его можно не ощутить сразу. Но можно определить визуально. При обморожении кожа бледнеет. А после согревания краснеет. Травма может сопровождаться онемением, легким покалыванием, зудом. Часто дети не замечают обморожения лица или рук, увлеченные игрой. Поэтому родители должны быть внимательны", — рассказал врач.По его словам, обморожение второй степени уже более ощутимо жжением, иногда болью. Пораженная поверхность покрывается волдырями. Третья и четвертая степень обморожения еще более болезненны и приводят к отмиранию тканей."Если вы не убереглись от обморожения, ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожу. Нужно согреть пораженные участки умеренным теплом. Нельзя опускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное, надо как можно скорее обратиться к врачу", — предупредил Тяжельников.
https://ria.ru/20210206/moroz-1596271734.html
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россия, андрей тяжельников, общество
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Москвичам необходимо носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки, а также не забывать про шарфы с наступлением сильных морозов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что москвичей ждут настоящие морозы, которых в городе не было десять лет. В понедельник ночью ожидается минус 21-26, по области до минус 29. Днем минус 15-20 градусов. А во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью, днем минус 16-21.
По словам Тяжельникова, низкие температуры опасны тем, что возможно переохлаждение и обморожение. Переохлаждение — стресс для организма, который ведет к снижению иммунитета и делает нас уязвимыми для бактерий и вирусов. В результате человек заболевает.
"Чтобы предотвратить риски морозной погоды, необходимо носить одежду, рассчитанную на низкие температуры. Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно надо носить шарф. Если даже сразу он покажется излишним, положите его с собой в сумку. При длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что обувь должна быть не только теплой, но и свободной. Так, чтобы можно было надеть теплые носки и ступня не сдавливалась, а пальцы ног свободно двигались. Очень важно утеплить руки. Они мерзнут быстрее из-за отсутствия жировой ткани и через незащищенные руки происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает весь.
По словам эксперта, стоит защитить от мороза кожу лица и рук. В зимнее время уход за кожей в целом меняется, но за полчаса-час до выхода из дома следует использовать плотный крем с жировой основой. Он убережет кожу от обветривания, обезвоживания.
"Если вы вынуждены часто пользоваться телефоном на морозе, нужно позаботиться о том, чтобы не обморозить руки. Пользуйтесь голосовым набором номеров, наушниками. Возможно, стоит надеть перчатки с открытыми кончиками пальцев, а сверху варежки, чтобы меньше оголять руку при пользовании телефоном. Сейчас некоторые производители стали выпускать перчатки со специальными чувствительными для экрана накладками на пальцах, чтобы не снимать их", — уточнил Тяжельников.
Врач подчеркнул, что одежда не согревает, а удерживает тепло. В связи с этим надевать шапку, перчатки нужно еще в тепле, а не после выхода на мороз. А если в морозы предстоит длительное пребывание на улице, то есть смысл поинтересоваться термоаксессуарами. Это и согревающие стельки для обуви, и согревающие вкладки в перчатки, и грелки для других частей тела.
"Если вы долго вынуждены находиться на улице, то старайтесь активнее двигаться, время от времени заходите в теплое помещение. Можно выпить горячий чай в кафе, а собираясь на длительную прогулку, взять с собой и термос с горячим напитком. Но только не алкоголь. Алкоголь дает эффект согревания только в первые минуты, а затем приводит к еще большему замерзанию", — подчеркнул Тяжельников.
Собеседник агентства отметил, что о переохлаждении свидетельствует озноб, таким образом организм защищается от теплопотери: сосуды начинают сужаться, и мы начинаем дрожать. Он подчеркнул, что не нужно терпеть и надо сразу предпринять меры для согревания.
"Обморожение первой степени опасно тем, что его можно не ощутить сразу. Но можно определить визуально. При обморожении кожа бледнеет. А после согревания краснеет. Травма может сопровождаться онемением, легким покалыванием, зудом. Часто дети не замечают обморожения лица или рук, увлеченные игрой. Поэтому родители должны быть внимательны", — рассказал врач.
По его словам, обморожение второй степени уже более ощутимо жжением, иногда болью. Пораженная поверхность покрывается волдырями. Третья и четвертая степень обморожения еще более болезненны и приводят к отмиранию тканей.
"Если вы не убереглись от обморожения, ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожу. Нужно согреть пораженные участки умеренным теплом. Нельзя опускать обмороженные конечности в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное, надо как можно скорее обратиться к врачу", — предупредил Тяжельников.