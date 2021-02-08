https://ria.ru/20210208/mishustin-1596458960.html

Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником

Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских ученых с Днем науки, отметив, что Россия сегодня является мировым лидером во многих областях... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:20

2021-02-08T10:20

2021-02-08T10:20

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских ученых с Днем науки, отметив, что Россия сегодня является мировым лидером во многих областях знаний, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что этот праздник имеет особое значение, так как 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. По словам премьер-министра, за столетия с момента основания Академии наук великие ученые оказали огромное влияние на историю человечества.Он подчеркнул, что именно благодаря русской науке был сформулирован закон массы вещества, открыта периодическая система химических элементов, совершён первый полёт человека в космос, первый искусственный спутник выведен на околоземную орбиту, введена в эксплуатацию первая атомная станция, построен ядерный щит страны.По его словам, работы российских ученых востребованы в разных областях экономики, в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, Мишустин добавил, что разработки ученых в медицине, которые позволяют лечить редкие заболевания, проводить высокотехнологичные операции, создавать уникальные лекарства и вакцины, невозможно переоценить.Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".

https://ria.ru/20210208/nauka-1596138676.html

https://ria.ru/20200207/1564375901.html

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россия, михаил мишустин