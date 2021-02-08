https://ria.ru/20210208/mir-1596483211.html

В Кремле прокомментировали контакты с Медведчуком

В Кремле прокомментировали контакты с Медведчуком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктором... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:17

2021-02-08T12:17

2021-02-08T12:33

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

владимир путин

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктором Медведчуком, заявил, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства.В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.Пескова в понедельник попросили подробнее рассказать о содержании встречи Путина с членами Совбеза, учитывая, что уже на следующий день зампредседателя СБ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с Медведчуком.Он в ответ упомянул, что подробнее о заседаниях Совбеза в Кремле никогда не рассказывают. "Вы имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема. Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями", - добавил пресс-секретарь президента.Он уточнил, что иногда в сообщениях о заседании СБ особо акцентируют те или иные моменты, которые обсуждались.

https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html

https://ria.ru/20210111/ukraina-1592647882.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир путин, дмитрий песков, украина, в мире