В Кремле прокомментировали контакты с Медведчуком
12:17 08.02.2021 (обновлено: 12:33 08.02.2021)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктором Медведчуком, заявил, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.
Пескова в понедельник попросили подробнее рассказать о содержании встречи Путина с членами Совбеза, учитывая, что уже на следующий день зампредседателя СБ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с Медведчуком.
Он в ответ упомянул, что подробнее о заседаниях Совбеза в Кремле никогда не рассказывают. "Вы имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема. Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями", - добавил пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что иногда в сообщениях о заседании СБ особо акцентируют те или иные моменты, которые обсуждались.
"Здесь в данном случае президент сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня этого совещания, - это дела русского мира. Да, русский мир был, остаётся и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", - заявил Песков.
11 января, 22:24NI объяснил, почему Запад проигрывает Украину России