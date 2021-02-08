https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596443247.html
На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
Информация о "минировании" школ в Сахалинской области не подтвердилась, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T05:51
2021-02-08T05:51
2021-02-08T05:51
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев - РИА Новости. Информация о "минировании" школ в Сахалинской области не подтвердилась, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что из-за сообщений о "минировании№ эвакуировали учащихся 149 школ в Сахалинской области, из-за экстренных проверок были отменены занятия первой смены.По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, которые приводит пресс-служба, важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию."К счастью, она не подтвердилась и школы возвращаются к обычному режиму работы. Уже сегодня пройдут занятия второй смены в тех учреждениях, где они предусмотрены. Завтра образовательный процесс продолжится", – цитирует пресс-служба министра.
https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html
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сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев - РИА Новости. Информация о "минировании" школ в Сахалинской области не подтвердилась, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что из-за сообщений о "минировании№ эвакуировали учащихся 149 школ в Сахалинской области, из-за экстренных проверок были отменены занятия первой смены.
"В школах Сахалинской области возобновили учебный процесс. Завершилась проверка безопасности во всех 149 образовательных учреждениях островного региона. Информация о минировании не подтвердилась, пребывание учащихся в школах безопасно", - говорится в сообщении.
По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, которые приводит пресс-служба, важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию.
"К счастью, она не подтвердилась и школы возвращаются к обычному режиму работы. Уже сегодня пройдут занятия второй смены в тех учреждениях, где они предусмотрены. Завтра образовательный процесс продолжится", – цитирует пресс-служба министра.