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На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ
Информация о "минировании" школ в Сахалинской области не подтвердилась, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T05:51
2021-02-08T05:51
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев - РИА Новости. Информация о "минировании" школ в Сахалинской области не подтвердилась, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что из-за сообщений о "минировании№ эвакуировали учащихся 149 школ в Сахалинской области, из-за экстренных проверок были отменены занятия первой смены.По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, которые приводит пресс-служба, важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию."К счастью, она не подтвердилась и школы возвращаются к обычному режиму работы. Уже сегодня пройдут занятия второй смены в тех учреждениях, где они предусмотрены. Завтра образовательный процесс продолжится", – цитирует пресс-служба министра.
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сахалинская область, происшествия

На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ

05:51 08.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев - РИА Новости. Информация о "минировании" школ в Сахалинской области не подтвердилась, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что из-за сообщений о "минировании№ эвакуировали учащихся 149 школ в Сахалинской области, из-за экстренных проверок были отменены занятия первой смены.
"В школах Сахалинской области возобновили учебный процесс. Завершилась проверка безопасности во всех 149 образовательных учреждениях островного региона. Информация о минировании не подтвердилась, пребывание учащихся в школах безопасно", - говорится в сообщении.
По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, которые приводит пресс-служба, важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию.
"К счастью, она не подтвердилась и школы возвращаются к обычному режиму работы. Уже сегодня пройдут занятия второй смены в тех учреждениях, где они предусмотрены. Завтра образовательный процесс продолжится", – цитирует пресс-служба министра.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Источник сообщил о проверке в московских УВД из-за угрозы "минирования"
 
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