https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596443247.html

На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ

На Сахалине не подтвердилась информация о минировании школ

Информация о "минировании" школ в Сахалинской области не подтвердилась, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T05:51

2021-02-08T05:51

2021-02-08T05:51

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев - РИА Новости. Информация о "минировании" школ в Сахалинской области не подтвердилась, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что из-за сообщений о "минировании№ эвакуировали учащихся 149 школ в Сахалинской области, из-за экстренных проверок были отменены занятия первой смены.По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, которые приводит пресс-служба, важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию."К счастью, она не подтвердилась и школы возвращаются к обычному режиму работы. Уже сегодня пройдут занятия второй смены в тех учреждениях, где они предусмотрены. Завтра образовательный процесс продолжится", – цитирует пресс-служба министра.

https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, происшествия