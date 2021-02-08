https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596441319.html
В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
Эвакуации прошли в школах четырех районов Чукотки после сообщений о "минированиях", в школе Анадыря проверка завершена, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T04:00
2021-02-08T04:00
2021-02-08T04:00
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чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Эвакуации прошли в школах четырех районов Чукотки после сообщений о "минированиях", в школе Анадыря проверка завершена, сообщает правительство региона.По данным властей, экстренные проверки безопасности организованы во всех образовательных учреждениях страны. В средней школе Анадыря проверка завершена, занятия возобновлены.Ранее в понедельник в школах Сахалина начались экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены. Такие же сообщения проверяются в ряде районов Приморья. Также сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, после проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.
https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html
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россия, чукотка, происшествия