https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596441319.html

В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ

В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ

Эвакуации прошли в школах четырех районов Чукотки после сообщений о "минированиях", в школе Анадыря проверка завершена, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T04:00

2021-02-08T04:00

2021-02-08T04:00

россия

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Эвакуации прошли в школах четырех районов Чукотки после сообщений о "минированиях", в школе Анадыря проверка завершена, сообщает правительство региона.По данным властей, экстренные проверки безопасности организованы во всех образовательных учреждениях страны. В средней школе Анадыря проверка завершена, занятия возобновлены.Ранее в понедельник в школах Сахалина начались экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены. Такие же сообщения проверяются в ряде районов Приморья. Также сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, после проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.

https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html

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чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотка, происшествия