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В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ
Эвакуации прошли в школах четырех районов Чукотки после сообщений о "минированиях", в школе Анадыря проверка завершена, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T04:00
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россия
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Эвакуации прошли в школах четырех районов Чукотки после сообщений о "минированиях", в школе Анадыря проверка завершена, сообщает правительство региона.По данным властей, экстренные проверки безопасности организованы во всех образовательных учреждениях страны. В средней школе Анадыря проверка завершена, занятия возобновлены.Ранее в понедельник в школах Сахалина начались экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены. Такие же сообщения проверяются в ряде районов Приморья. Также сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, после проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.
https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html
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россия, чукотка, происшествия

В четыре района Чукотки поступили сообщения о минировании школ

04:00 08.02.2021
 
© РИА Новости / Геннадий Шишкин Класс в школе
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Эвакуации прошли в школах четырех районов Чукотки после сообщений о "минированиях", в школе Анадыря проверка завершена, сообщает правительство региона.
"Сведения об угрозе подрыва учебных заведений прошли по всей России. Для обеспечения безопасности детей оперативно приняты решения об эвакуации отдельных образовательных учреждений в четырёх муниципальных образованиях Чукотки для их обследования", - говорится в сообщении.
По данным властей, экстренные проверки безопасности организованы во всех образовательных учреждениях страны. В средней школе Анадыря проверка завершена, занятия возобновлены.
Ранее в понедельник в школах Сахалина начались экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены. Такие же сообщения проверяются в ряде районов Приморья. Также сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, после проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 14:13
Источник сообщил о проверке в московских УВД из-за угрозы "минирования"
 
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