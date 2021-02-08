В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, сообщает администрация города, после проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.
"В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ 8 февраля отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска. Информация о минировании не подтвердилась. Как сообщили в городском управлении образования, в 10 школах уроки начались по расписанию, так как они были проверены до 8 утра (02.00 мск). В 11 школах начало занятий было перенесено на 9 утра (03.00 мск). В настоящее время все проверки завершены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что школьники, пропустившие занятия, получат задания в дистанционном формате.
Минобразования Амурской области уточняет, что на севере региона - в школах города Тында "занятия сегодня отменены полностью", силовые структуры ведут проверку школ в Тындинском районе. "В случае удовлетворительного заключения силовых структур занятия в Тындинском районе начнутся во вторую смену", - сообщает ведомство.
Ранее в понедельник сообщалось, что в школах Сахалина и Курил идут экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены.