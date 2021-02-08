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В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
Сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, сообщает администрация города, после проверки РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T03:58
2021-02-08T03:58
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, сообщает администрация города, после проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.Уточняется, что школьники, пропустившие занятия, получат задания в дистанционном формате.Минобразования Амурской области уточняет, что на севере региона - в школах города Тында "занятия сегодня отменены полностью", силовые структуры ведут проверку школ в Тындинском районе. "В случае удовлетворительного заключения силовых структур занятия в Тындинском районе начнутся во вторую смену", - сообщает ведомство.Ранее в понедельник сообщалось, что в школах Сахалина и Курил идут экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены.
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благовещенск, происшествия

В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"

03:58 08.02.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, сообщает администрация города, после проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.
"В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ 8 февраля отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска. Информация о минировании не подтвердилась. Как сообщили в городском управлении образования, в 10 школах уроки начались по расписанию, так как они были проверены до 8 утра (02.00 мск). В 11 школах начало занятий было перенесено на 9 утра (03.00 мск). В настоящее время все проверки завершены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что школьники, пропустившие занятия, получат задания в дистанционном формате.
Минобразования Амурской области уточняет, что на севере региона - в школах города Тында "занятия сегодня отменены полностью", силовые структуры ведут проверку школ в Тындинском районе. "В случае удовлетворительного заключения силовых структур занятия в Тындинском районе начнутся во вторую смену", - сообщает ведомство.
Ранее в понедельник сообщалось, что в школах Сахалина и Курил идут экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены.
Автомобиль инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Учащихся 149 школ в Сахалинской области эвакуировали из-за "минирований"
 
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