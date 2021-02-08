https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596441195.html

В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"

В Благовещенске прервали занятия в школах из-за сообщений о "минировании"

Сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, сообщает администрация города, после проверки РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T03:58

2021-02-08T03:58

2021-02-08T03:58

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев – РИА Новости. Сообщения о "минировании" в понедельник стали причиной отмены занятий в первую смену во всех школах Благовещенска, сообщает администрация города, после проверки выяснилось, что угроза оказалась ложной.Уточняется, что школьники, пропустившие занятия, получат задания в дистанционном формате.Минобразования Амурской области уточняет, что на севере региона - в школах города Тында "занятия сегодня отменены полностью", силовые структуры ведут проверку школ в Тындинском районе. "В случае удовлетворительного заключения силовых структур занятия в Тындинском районе начнутся во вторую смену", - сообщает ведомство.Ранее в понедельник сообщалось, что в школах Сахалина и Курил идут экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены.

https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596439310.html

благовещенск

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2021

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благовещенск, происшествия