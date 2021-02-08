https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596439310.html

Учащихся 149 школ в Сахалинской области эвакуировали из-за "минирований"

Учащихся 149 школ в Сахалинской области эвакуировали из-за "минирований"

Учащиеся 149 школ в Сахалинской области эвакуированы в понедельник из-за сообщений о "минировании", сообщает Центр управления регионом в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T02:38

2021-02-08T02:38

2021-02-08T02:38

курильские острова

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев - РИА Новости. Учащиеся 149 школ в Сахалинской области эвакуированы в понедельник из-за сообщений о "минировании", сообщает Центр управления регионом в Telegram-канале."Ученики 149 школ эвакуированы в Сахалинской области из-за информации о возможном минировании", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба губернатора области сообщила, что в школах региона идут экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены.

https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html

курильские острова

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курильские острова, сахалинская область, происшествия