https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596439310.html
Учащихся 149 школ в Сахалинской области эвакуировали из-за "минирований"
Учащихся 149 школ в Сахалинской области эвакуировали из-за "минирований"
Учащиеся 149 школ в Сахалинской области эвакуированы в понедельник из-за сообщений о "минировании", сообщает Центр управления регионом в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T02:38
2021-02-08T02:38
2021-02-08T02:38
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сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев - РИА Новости. Учащиеся 149 школ в Сахалинской области эвакуированы в понедельник из-за сообщений о "минировании", сообщает Центр управления регионом в Telegram-канале."Ученики 149 школ эвакуированы в Сахалинской области из-за информации о возможном минировании", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба губернатора области сообщила, что в школах региона идут экстренные проверки из-за сообщений о "минировании", отменены занятия первой смены.
https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html
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курильские острова, сахалинская область, происшествия