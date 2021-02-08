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В Алтайском крае при падении снега с крыши погибли четыре человека
В Алтайском крае при падении снега с крыши погибли четыре человека
В Алтайском крае четыре человека погибли и трое пострадали при обрушении снега с крыши зернохранилища, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T07:40
2021-02-08T07:40
2021-02-08T09:37
виктор томенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
заринск
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 8 фев — РИА Новости. В Алтайском крае четыре человека погибли и трое пострадали при обрушении снега с крыши зернохранилища, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Это произошло рано утром в селе Смазнево Заринского района. Под завалом оказались восемь человек, четверо умерли. Одному потребовалась медицинская помощь, его отправили в больницу в Заринске. Остальные от госпитализации отказались.По данным правительственного Telegram-канала "Ленина, 59", двое получили травмы средней степени тяжести, один — легкой.На месте ЧП работают 40 человек и 15 машин. К вылету для эвакуации пострадавших готов вертолет Ми-8, в село направят психологов.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, которое привело по неосторожности к смерти двух и более человек. Прокуратура проверит предприятие, где произошло обрушение.По поручению главы Алтайского края Виктора Томенко в Смазнево выехал зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов и руководитель краевого главка МЧС Александр Макаров. Томенко поручил учесть риски схода снега из-за потепления и сделать все необходимое, чтобы предотвратить такие происшествия.
https://ria.ru/20210130/mchs-1595230277.html
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виктор томенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), заринск, алтайский край, происшествия