https://ria.ru/20210208/massa-1596445951.html

В Алтайском крае при падении снега с крыши погибли четыре человека

В Алтайском крае при падении снега с крыши погибли четыре человека

В Алтайском крае четыре человека погибли и трое пострадали при обрушении снега с крыши зернохранилища, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T07:40

2021-02-08T07:40

2021-02-08T09:37

виктор томенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

заринск

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 8 фев — РИА Новости. В Алтайском крае четыре человека погибли и трое пострадали при обрушении снега с крыши зернохранилища, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Это произошло рано утром в селе Смазнево Заринского района. Под завалом оказались восемь человек, четверо умерли. Одному потребовалась медицинская помощь, его отправили в больницу в Заринске. Остальные от госпитализации отказались.По данным правительственного Telegram-канала "Ленина, 59", двое получили травмы средней степени тяжести, один — легкой.На месте ЧП работают 40 человек и 15 машин. К вылету для эвакуации пострадавших готов вертолет Ми-8, в село направят психологов.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, которое привело по неосторожности к смерти двух и более человек. Прокуратура проверит предприятие, где произошло обрушение.По поручению главы Алтайского края Виктора Томенко в Смазнево выехал зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов и руководитель краевого главка МЧС Александр Макаров. Томенко поручил учесть риски схода снега из-за потепления и сделать все необходимое, чтобы предотвратить такие происшествия.

https://ria.ru/20210130/mchs-1595230277.html

заринск

алтайский край

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виктор томенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), заринск, алтайский край, происшествия