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Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала условие отмены масочного режима

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала условие отмены масочного режима

Отменить ношение масок могут уже в этом году, если сейчас все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:59

2021-02-08T12:59

2021-02-08T13:05

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отменить ношение масок могут уже в этом году, если сейчас все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее, чем у 60-70% населения."Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости. Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации",- пояснила Пшеничная.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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