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Распространение коронавируса
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Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала условие отмены масочного режима
Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала условие отмены масочного режима
Отменить ношение масок могут уже в этом году, если сейчас все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:59
2021-02-08T13:05
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отменить ношение масок могут уже в этом году, если сейчас все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее, чем у 60-70% населения."Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости. Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации",- пояснила Пшеничная.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала условие отмены масочного режима

12:59 08.02.2021 (обновлено: 13:05 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве
Молодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отменить ношение масок могут уже в этом году, если сейчас все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Самое главное сейчас - не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих",- сказала Пшеничная РИА Новости.
Она отметила, что для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее, чем у 60-70% населения.
"Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости. Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации",- пояснила Пшеничная.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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