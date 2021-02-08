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Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала условие отмены масочного режима
Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала условие отмены масочного режима
Отменить ношение масок могут уже в этом году, если сейчас все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:59
2021-02-08T12:59
2021-02-08T13:05
распространение коронавируса
наталья пшеничная
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Отменить ношение масок могут уже в этом году, если сейчас все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее, чем у 60-70% населения."Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости. Это косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации",- пояснила Пшеничная.
РИА Новости
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РИА Новости
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество