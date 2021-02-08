https://ria.ru/20210208/maska-1596485561.html

Врачи рассказали, когда можно будет отказаться от масок

Врачи рассказали, когда можно будет отказаться от масок

Эпидемия коронавируса в Москве подходит к концу, уже в мае-июне можно будет отказаться от масочного режима, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:25

2021-02-08T12:25

2021-02-08T12:25

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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сергей собянин

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эпидемия коронавируса в Москве подходит к концу, уже в мае-июне можно будет отказаться от масочного режима, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Эпидемия, по крайней мере в Москве, подходит к завершению, судя по количеству людей, уже контактировавших с вирусом. Это количество складывается из трех когорт: люди, которые перенесли заболевание в видимой форме; люди, которые перенесли в латентной форме или бессимптомно (а их количество примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных); и третьи - это количество вакцинированных", - рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.С учетом высказывания мэра столицы Сергей Собянина о достижении иммунной прослойки в 50%, по словам специалиста, до необходимых 70%, при которых эпидемия прекратится, осталось немного. А по достижении этого показателя от масок можно будет отказаться."По нашему мнению... это произойдет в мае-июне", - отметил Жемчугов.С таким прогнозом согласен и кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Если мы видим снижение заболеваемости при не снижаемом охвате тестирования методом ПЦР, то можно говорить о каком-то послаблении режима ограничений. Летние месяцы всегда были довольно-таки благоприятны по заболеваемости любыми ОРВИ... На сегодняшний момент с высокой долей вероятности можно утверждать, что к лету необходимость масочного режима отпадет. Может быть, это будет и середина мая, может быть, это будет и начало мая, тут сейчас строить какие-то прогнозы мало оснований", - считает инфекционист.

https://ria.ru/20210207/maska-1596351251.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, рудн, сергей собянин, москва, общество