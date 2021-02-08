https://ria.ru/20210208/lekarstvo-1596593471.html

Мясников назвал опасное для сердца лекарство

Мясников назвал опасное для сердца лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил россиян об опасности использования сосудосуживающих капель. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-08T22:03

2021-02-08T22:03

2021-02-09T05:03

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил россиян об опасности использования сосудосуживающих капель. Мясников отметил, что одним из побочных эффектов таких капель является тахикардия. Он считает, что капли могут привести к серьезным нарушениям и даже к развитию инфаркта миокарда у человека с больным сердцем или гипертонией.Также, по словам врача, сосудосуживающие капли повышают уровень калия в крови, что, в свою очередь, грозит большой опасностью для людей с больными почками. "Так что имейте в виду, капли — не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы", — заключил Мясников. В качестве альтернативы он посоветовал при насморке промывать нос соленой водой.

https://ria.ru/20210208/ikota-1596556095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество