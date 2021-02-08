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Мясников назвал опасное для сердца лекарство
Мясников назвал опасное для сердца лекарство
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил россиян об опасности использования сосудосуживающих капель. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-08T22:03
2021-02-09T05:03
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил россиян об опасности использования сосудосуживающих капель. Мясников отметил, что одним из побочных эффектов таких капель является тахикардия. Он считает, что капли могут привести к серьезным нарушениям и даже к развитию инфаркта миокарда у человека с больным сердцем или гипертонией.Также, по словам врача, сосудосуживающие капли повышают уровень калия в крови, что, в свою очередь, грозит большой опасностью для людей с больными почками. "Так что имейте в виду, капли — не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы", — заключил Мясников. В качестве альтернативы он посоветовал при насморке промывать нос соленой водой.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал опасное для сердца лекарство

22:03 08.02.2021 (обновлено: 05:03 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Врач Александр Мясников
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил россиян об опасности использования сосудосуживающих капель.
"Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию", — объяснил он.
Мясников отметил, что одним из побочных эффектов таких капель является тахикардия. Он считает, что капли могут привести к серьезным нарушениям и даже к развитию инфаркта миокарда у человека с больным сердцем или гипертонией.
Также, по словам врача, сосудосуживающие капли повышают уровень калия в крови, что, в свою очередь, грозит большой опасностью для людей с больными почками.
"Так что имейте в виду, капли — не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы", — заключил Мясников.
В качестве альтернативы он посоветовал при насморке промывать нос соленой водой.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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