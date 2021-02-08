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Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14 человек

Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14 человек

Число погибших в Индии в результате схода ледника в штате Уттаракханд выросло до 14, сообщила полиция округа Чамоли, где произошло ЧП. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:21

2021-02-08T08:21

2021-02-08T08:22

уттаракханд

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 фев – РИА Новости. Число погибших в Индии в результате схода ледника в штате Уттаракханд выросло до 14, сообщила полиция округа Чамоли, где произошло ЧП."Продолжается операция по спасению тех, кто оказался в туннеле. Предпринимаются попытки открыть путь, проникнув внутрь туннеля с помощью строительной техники. На данный момент спасено 15 человек и извлечено 14 тел из разных мест", - сообщила полиция в Twitter.По данным МВД Индии, сошедший в воскресенье утром ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла гидроэлектростанцию "Ришиганга" мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повлияло на проект гидроэлектростанции НТПК (крупнейшая энергетическая компания Индии) в Таповане на реке Дхаулиганга.В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники Индо-тибетской полиции и военные.Спасателям удалось извлечь 15 человек, строивших гидроэлектростанцию "Тапован" и находившихся в момент ЧП в туннеле. В настоящий момент продолжается операция по извлечению рабочих из еще одного тоннеля. По предварительным оценкам, там может находиться от 30 до 35 человек.Как сообщил накануне Государственный центр по управлению бедствиями, всего пропавшими без вести считаются около 170 человек, в основном работники на гидроэлектростанциях.

уттаракханд

индия

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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести. 2021-02-08T08:21 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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