https://ria.ru/20210207/propavshie-1596425501.html

Около 170 человек пропали без вести после схода ледника в Индии

Около 170 человек пропали без вести после схода ледника в Индии

Семь человек погибли и около 170 считаются пропавшими без вести после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщил Государственный центр по управлению... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T21:25

2021-02-07T21:25

2021-02-07T21:25

мвд индии

уттаракханд

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев - РИА Новости. Семь человек погибли и около 170 считаются пропавшими без вести после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщил Государственный центр по управлению бедствиями."Семь человек погибли, шесть получили ранения и около 170 пропали без вести после наводнения в Уттаракханде", - говорится в сообщении центра.По данным МВД Индии, сошедший ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла гидроэлектростанцию Ришиганга мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также повлияло на проект гидроэлектростанции НТПК (крупнейшая энергетическая компания Индии) в Таповане на реке Дхаулиганга, которая является притоком реки Алакнанда.В связи с наводнением власти Уттаракханда эвакуировали жителей деревень, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции, а плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.По данным главного министра штата Тривендры Сингха Равата, на данный момент найдены тела семи погибших, пропавшими без вести считаются 125 человек, это число может вырасти. При этом ранее представитель Индо-тибетской пограничной полиции С.С. Десвал сообщил, что спасатели нашли тела 10 погибших.Спасателям удалось извлечь 16 человек, работавших над строительством гидроэлектростанции "Тапован". В настоящий момент продолжается операция по извлечению рабочих из еще одного тоннеля.

https://ria.ru/20210207/lednik-1596405873.html

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Кадры схода ледника в индийском штате Уттаракханд Крупная катастрофа произошла в индийском штате Уттаракханд после прорыва части гималайского ледника из-за мощного наводнения. Свыше 150 человек пропали без вести. 2021-02-07T21:25 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд индии, уттаракханд, индия, в мире