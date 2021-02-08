https://ria.ru/20210208/led-1596499620.html

В Архангельской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед

В Архангельской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед

В Архангельской области сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на мотобуксировщике. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:28

2021-02-08T13:28

2021-02-08T14:24

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 8 фев — РИА Новости. В Архангельской области сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на мотобуксировщике.Как рассказали в областном главке МЧС, о происшествии с рыбаками на Сухом море стало известно сегодня около девяти утра.На поиски рыбаков выдвинулась дежурная смена Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС на судне на воздушной подушке "Хивус-10". Пострадавших обнаружили в районе острова Мудьюгский уже через час после сигнала о помощи.Там отметили, что это уже не первый случай, когда выезд на лед заканчивается потерей техники и необходимостью проведения полноценной спасательной операции.

https://ria.ru/20210207/led-1596429391.html

россия

архангельская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия