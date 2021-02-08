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https://ria.ru/20210208/led-1596499620.html
В Архангельской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед
В Архангельской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед
В Архангельской области сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на мотобуксировщике. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:28
2021-02-08T14:24
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
происшествия
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МУРМАНСК, 8 фев — РИА Новости. В Архангельской области сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на мотобуксировщике.Как рассказали в областном главке МЧС, о происшествии с рыбаками на Сухом море стало известно сегодня около девяти утра.На поиски рыбаков выдвинулась дежурная смена Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС на судне на воздушной подушке "Хивус-10". Пострадавших обнаружили в районе острова Мудьюгский уже через час после сигнала о помощи.Там отметили, что это уже не первый случай, когда выезд на лед заканчивается потерей техники и необходимостью проведения полноценной спасательной операции.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия

В Архангельской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед

13:28 08.02.2021 (обновлено: 14:24 08.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиСотрудниками МЧС России в Сухом море спасены трое рыбаков
Сотрудниками МЧС России в Сухом море спасены трое рыбаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
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МУРМАНСК, 8 фев — РИА Новости. В Архангельской области сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на мотобуксировщике.
Как рассказали в областном главке МЧС, о происшествии с рыбаками на Сухом море стало известно сегодня около девяти утра.

"Троим северянам удалось выбраться из воды, но они полностью промокли. С учетом того, что температура воздуха сегодня приближается к минус 21 градусу, помощь людям требовалась незамедлительно", — добавили в ведомстве.

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На поиски рыбаков выдвинулась дежурная смена Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС на судне на воздушной подушке "Хивус-10". Пострадавших обнаружили в районе острова Мудьюгский уже через час после сигнала о помощи.

"Сотрудники МЧС России взяли рыбаков на борт, согрели и эвакуировали на материк. Помощь медиков мужчинам не потребовалась", — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что это уже не первый случай, когда выезд на лед заканчивается потерей техники и необходимостью проведения полноценной спасательной операции.
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиСотрудниками МЧС России на Сухом море спасены трое рыбаков
Сотрудниками МЧС России в Сухом море спасены трое рыбаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
Сотрудниками МЧС России на Сухом море спасены трое рыбаков
 
Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьПроисшествия
 
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