В Архангельской области спасли трех рыбаков, провалившихся под лед
13:28 08.02.2021 (обновлено: 14:24 08.02.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиСотрудниками МЧС России в Сухом море спасены трое рыбаков
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
МУРМАНСК, 8 фев — РИА Новости. В Архангельской области сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на мотобуксировщике.
Как рассказали в областном главке МЧС, о происшествии с рыбаками на Сухом море стало известно сегодня около девяти утра.
"Троим северянам удалось выбраться из воды, но они полностью промокли. С учетом того, что температура воздуха сегодня приближается к минус 21 градусу, помощь людям требовалась незамедлительно", — добавили в ведомстве.
На поиски рыбаков выдвинулась дежурная смена Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС на судне на воздушной подушке "Хивус-10". Пострадавших обнаружили в районе острова Мудьюгский уже через час после сигнала о помощи.
"Сотрудники МЧС России взяли рыбаков на борт, согрели и эвакуировали на материк. Помощь медиков мужчинам не потребовалась", — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что это уже не первый случай, когда выезд на лед заканчивается потерей техники и необходимостью проведения полноценной спасательной операции.
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиСотрудниками МЧС России на Сухом море спасены трое рыбаков
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
Сотрудниками МЧС России на Сухом море спасены трое рыбаков