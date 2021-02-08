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Экс-депутат ЕП прокомментировал запрет российских телеканалов в Латвии
Экс-депутат ЕП прокомментировал запрет российских телеканалов в Латвии
Со-председатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что запрет российских телеканалов в Латвии не приведет к... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:17
2021-02-08T19:17
2021-02-08T19:17
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РИГА, 8 фев – РИА Новости. Со-председатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что запрет российских телеканалов в Латвии не приведет к тому, что русскоязычные жители начнут смотреть каналы на латышском языке.Национальный совет по электронным СМИ Латвии в понедельник принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям было решено предложить другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Политик считает, что власти Латвии рассчитывают силой навязать единое информационное пространство на латышском языке. В этом случае он предрекает продолжение фрагментации информационной среды и перемещение аудитории в социальные сети.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210208/zapret-1596514984.html
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