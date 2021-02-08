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Экс-депутат ЕП прокомментировал запрет российских телеканалов в Латвии
Экс-депутат ЕП прокомментировал запрет российских телеканалов в Латвии
Со-председатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что запрет российских телеканалов в Латвии не приведет к... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:17
2021-02-08T19:17
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мирослав митрофанов
латвия
вильнюс
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РИГА, 8 фев – РИА Новости. Со-председатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что запрет российских телеканалов в Латвии не приведет к тому, что русскоязычные жители начнут смотреть каналы на латышском языке.Национальный совет по электронным СМИ Латвии в понедельник принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям было решено предложить другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Политик считает, что власти Латвии рассчитывают силой навязать единое информационное пространство на латышском языке. В этом случае он предрекает продолжение фрагментации информационной среды и перемещение аудитории в социальные сети.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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россия, мирослав митрофанов, латвия, вильнюс, в мире

Экс-депутат ЕП прокомментировал запрет российских телеканалов в Латвии

19:17 08.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовТабличка на здании посольства Латвии в Москве
Табличка на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РИГА, 8 фев – РИА Новости. Со-председатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что запрет российских телеканалов в Латвии не приведет к тому, что русскоязычные жители начнут смотреть каналы на латышском языке.
Национальный совет по электронным СМИ Латвии в понедельник принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям было решено предложить другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
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"В русскоязычной среде Латвии главным источником новостей уже около года являются дичайшие сплетни из социальных сетей и изустный фольклор ковид-диссидентов. И это результат уничтожения новостной службы единственного местного русскоязычного канала ПБК и русского вещания государственного латвийского ТВ. Прошедший год прошел под знаком уничтожения местного русскоязычного вещания, которое еще недавно служило главным источником новостей о Латвии и мире. Пустое место в информпространстве заняли слухи и домыслы. Вместо того, чтобы признать ошибочность своих действий, латвийские власти решили добить теперь уже российские каналы, чтобы лишить жителей страны любой информации на русском", - сказал Митрофанов РИА Новости.

Политик считает, что власти Латвии рассчитывают силой навязать единое информационное пространство на латышском языке. В этом случае он предрекает продолжение фрагментации информационной среды и перемещение аудитории в социальные сети.
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"В современном мире государственная пропаганда стала таким товаром, за потребление которого надо еще доплачивать, а не ожидать, что платить будет его потребитель. То есть, чтобы позиция латвийского правительства доходила до 40% населения страны - до людей, родным языком которых является русский, эту позицию надо выражать на русском и упаковывать в качественный развлекательный контент - вместе с местными новостями показывать фильмы и шоу на русском. Но шовинизм и бестолковость не позволяют властям Латвии понять эту простую истину. Власти продолжают искоренять неугодный русский язык, местные русские продолжают рвать информационные связи с этими самыми властями, уходя во внутреннюю эмиграцию", - сказал Митрофанов.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
РоссияМирослав МитрофановЛатвияВильнюсВ мире
 
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