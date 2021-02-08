https://ria.ru/20210208/kravtsov-1596528865.html

В России никогда не откажутся от очного образования, заявил Кравцов

В России никогда не откажутся от очного образования, заявил Кравцов

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России никогда не откажутся от традиционного образования. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:39

2021-02-08T15:39

2021-02-08T16:15

социальный навигатор

сн_образование

россия

сергей кравцов

общество

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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России никогда не откажутся от традиционного образования.По его словам, в ней содержится проверенный контент и своя социальная сеть.Ранее в российских школах начался эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС). Кравцов заявлял, что ЦОС не подменит очный формат обучения, который останется ключевым.В Минпросвещения отмечали, что главная цель внедрения ЦОС – создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Это предполагает оснащение образовательных организаций нужной материально-технической базой и инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента, развитие технологий и решений, позволяющих улучшить образовательный процесс.

https://ria.ru/20210208/natsbezopasnost-1596514867.html

https://sn.ria.ru/20210205/minprosvescheniya-1596210014.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, общество