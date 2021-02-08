В России никогда не откажутся от очного образования, заявил Кравцов
15:39 08.02.2021 (обновлено: 16:15 08.02.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России никогда не откажутся от традиционного образования.
"Мы уходим от зарубежного программного обеспечения. Уже создана ВКС (система видеоконференцсвязи – ред.) отечественная для школ", - сказал Кравцов.
По его словам, в ней содержится проверенный контент и своя социальная сеть.
"Это дополнит традиционное образование, от которого мы никогда не откажемся", - отметил министр.
Ранее в российских школах начался эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС). Кравцов заявлял, что ЦОС не подменит очный формат обучения, который останется ключевым.
В Минпросвещения отмечали, что главная цель внедрения ЦОС – создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Это предполагает оснащение образовательных организаций нужной материально-технической базой и инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента, развитие технологий и решений, позволяющих улучшить образовательный процесс.