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В России никогда не откажутся от очного образования, заявил Кравцов
В России никогда не откажутся от очного образования, заявил Кравцов
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России никогда не откажутся от традиционного образования. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:39
2021-02-08T16:15
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сн_образование
россия
сергей кравцов
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России никогда не откажутся от традиционного образования.По его словам, в ней содержится проверенный контент и своя социальная сеть.Ранее в российских школах начался эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС). Кравцов заявлял, что ЦОС не подменит очный формат обучения, который останется ключевым.В Минпросвещения отмечали, что главная цель внедрения ЦОС – создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Это предполагает оснащение образовательных организаций нужной материально-технической базой и инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента, развитие технологий и решений, позволяющих улучшить образовательный процесс.
https://ria.ru/20210208/natsbezopasnost-1596514867.html
https://sn.ria.ru/20210205/minprosvescheniya-1596210014.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, общество

В России никогда не откажутся от очного образования, заявил Кравцов

15:39 08.02.2021 (обновлено: 16:15 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России никогда не откажутся от традиционного образования.
"Мы уходим от зарубежного программного обеспечения. Уже создана ВКС (система видеоконференцсвязи – ред.) отечественная для школ", - сказал Кравцов.
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По его словам, в ней содержится проверенный контент и своя социальная сеть.
"Это дополнит традиционное образование, от которого мы никогда не откажемся", - отметил министр.
Ранее в российских школах начался эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС). Кравцов заявлял, что ЦОС не подменит очный формат обучения, который останется ключевым.
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В Минпросвещения отмечали, что главная цель внедрения ЦОС – создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Это предполагает оснащение образовательных организаций нужной материально-технической базой и инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента, развитие технологий и решений, позволяющих улучшить образовательный процесс.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияСергей КравцовОбщество
 
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