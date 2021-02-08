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КПРФ разберется в ситуации с задержанным депутатом Бондаренко
КПРФ разберется в ситуации с задержанным депутатом Бондаренко
КПРФ будет разбираться и защищать задержанного саратовского депутата Николая Бондаренко, направила на место адвоката, сообщил РИА Новости лидер компартии... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:24
2021-02-08T10:24
2021-02-08T10:24
николай бондаренко
ольга алимова (депутат)
госдума рф
саратовская областная дума
геннадий зюганов
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. КПРФ будет разбираться и защищать задержанного саратовского депутата Николая Бондаренко, направила на место адвоката, сообщил РИА Новости лидер компартии Геннадий Зюганов.Ранее депутат Госдумы, первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова сообщила, что полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Бондаренко. На канале депутата в YouTube позже было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что Бондаренко будет доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января.Он пояснил, что в курсе произошедшего, но в случившемся еще необходимо разобраться. По его словам, у Бондаренко отобрали телефон, а адвокат от КПРФ еще не прибыл на место.Зюганов сообщил, что поручил "срочно связаться, послать нашего адвоката и наших депутатов".
https://ria.ru/20201224/voronezh-1590803785.html
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николай бондаренко, ольга алимова (депутат), госдума рф, саратовская областная дума, геннадий зюганов, происшествия