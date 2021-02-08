Как сузить поры на лице: процедуры в домашних условиях
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Расширенные поры - проблема, с которой сталкиваются и женщины, и мужчины. О том, как сузить поры - в материале РИА Новости.
Почему нужно бороться с расширенными порами
Поры на коже - это микроскопические отверстия, которые выполняют ряд важных функций. Например, они позволяют эпидермису дышать. Также в них находятся протоки сальных желез, через которые выходит себум - кожное сало. Когда его слишком много, он растягивает и забивает поры.
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Расширение пор может происходить по ряду причин:
- Наследственность и пол - мужчины чаще сталкиваются с этой проблемой.
- Гормональные колебания (беременность, пубертатный период), а также некоторые эндокринологические и гинекологические заболевания.
- Нерациональное питание. Жирные, копченые и молочные продукты, сладкое повышают образование кожного сала, что может приводить к расширению пор.
- Неправильный уход, применение косметических средств не по типу кожи, кислот не по назначению, недостаточное увлажнение, агрессивное скрабирование, а также использование слишком плотных и комедогенных продуктов и спиртосодержащих лосьонов. Они разрушают гидролипидный барьер кожи, что приводит к усилению функции сальных желез, а, соответственно, к расширению пор.
- Злоупотребление ультрафиолетом: посещение солярия и чрезмерное пребывание на открытом солнце без использования фотопротекторных кремов.
- Купание и умывание очень горячей водой также повышает активность сальных желез.
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Расширенные поры на лице являются эстетическим недостатком и, в целом, неопасны для здоровья. Несмотря на это, они могут забиваться грязью и пылью и приводить к воспалениям. Если в расширении пор виновата генетика, то полностью избавиться от дефекта не удастся, можно только держать поры под контролем с помощью правильно подобранной косметики. При угревой сыпи или гормональном сбое следует, прежде всего, обратиться ко врачу для выяснения точной причины и назначения лечения.
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Как сузить поры на лице в домашних условиях
Для начала следует правильно ухаживать за кожей, то есть умываться два раза в день, обязательно снимать косметику перед сном и применять комплекс средств, которые подходят к типу кожи и помогают сузить поры.
“Нужно подбирать грамотно домашний косметический уход, - рассказала РИА Новости дерматовенеролог и косметолог Александра Зубенко. - Первый этап - тщательное очищение. Необходимо несколько минут массажными движениями распределять средство (пенка или гель) на коже, чтобы хорошо убрать все загрязнения и после умыться теплой водой. Далее - тонизирование. Лосьоны без спирта с содержанием салициловой кислоты и цинком для этого подойдут отлично. Стоит ограничить применение жирных кремов и обратить внимание на косметику на гелевой основе и флюиды. Аптечный сегмент сейчас предоставляет огромный выбор продуктов. Исключение может составить только солнцезащитный крем. Ведь несмотря на его плотность, ущерб коже от ультрафиолета значительно выше”.
Один-два раза в неделю следует более глубоко очищать кожу с помощью скрабов или пилингов с энзимами, которые мягко удаляют ороговевший слой эпидермиса, растворяют кожный жир и очищают поры.
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Гелевая косметика
Легкие гелевые текстуры подходят для жирной и комбинированной кожи с избытком кожного сала. При этом средства в виде геля позволяют коже дышать, помогают снизить активность сальных желез, а также визуально уменьшить поры. Кроме этого, они хорошо увлажняют кожу, и она меньше жирнится, что особенно актуально в летнее время года. Обычно косметика на гелевой основе не содержит масел и проникает более глубоко в кожу, чем крем.
Маски с добавлением глины
Маски с глиной, а она бывает белой, голубой, черной и красной, считаются одним из лучших средств против расширенных пор на лице. Обычно в их состав входят морские водоросли, гиалуроновая кислота, витамины, экстракты разнообразных растений, масла и другие ингредиенты. В целом они оказывают противовоспалительный эффект, убирают избыток кожного сала, очищают поры на носу и лице и заметно сужают их. Чтобы не пересушить и не испортить кожу, лучше приобрести специальное средство в магазине, а не делать его самостоятельно.
“Наносить этот продукт можно как на все лицо, так и только на Т-зону, - прокомментировала Александра Зубенко. - Все зависит от области расширенных пор и повышенной жирности кожи. Избирательное нанесение применяется, чтобы не пересушить кожу. Эти маски держат на лице минут 10-15, не больше. Сверху можно сделать влажный компресс, чтобы маска не пересыхала”.
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Кубики льда
Для сужения пор на лице можно использовать контрастное умывание или кубики льда, которыми необходимо обработать кожу. “Важно отметить - лед не должен касаться кожи напрямую, - посоветовала косметолог. - Протирать лицо кубиком льда нужно только через салфетку, чтобы не травмировать эпидермис и сосудистую стенку таким агрессивным воздействием. Вся процедура должна занимать не более 2 минут”.
Салонные процедуры для сужения пор
Если домашний уход не слишком эффективен против расширенных пор, можно обратить внимание на салонные процедуры.
“Отлично помогают в сужении пор пилинги, - добавила эксперт. - Чаще всего это пилинг Джесснера, ТСА пилинг. Также отличным вариантом может быть фракционная мезотерапия со специальным коктейлем для снижения выработки кожного сала. Некоторым пациентам необходимо посещать процедуры гигиенической чистки лица для избавления от сальных пробок. Это повышает эффективность мер по сужению пор. Помогает и криотерапия, процедура с использованием жидкого азота. Помимо сужения пор она обладает множеством других положительных эффектов. Ну и конечно же, профессиональные космецевтические препараты - маски, ампульные концентраты”.
По словам специалиста, еще один действенный способ сузить поры - это щипковый массаж по Жаке. Он помогает дренировать сальные железы и может выполняться как в кабинете косметолога, так и самостоятельно дома.
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