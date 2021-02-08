https://ria.ru/20210208/kozha-1596557006.html

Как сузить поры на лице: процедуры в домашних условиях

Как сузить поры на лице: процедуры в домашних условиях

Расширенные поры - проблема, с которой сталкиваются и женщины, и мужчины. О том, как сузить поры - в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:06

2021-02-08T18:06

2021-02-08T18:06

витамины

кожа

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Расширенные поры - проблема, с которой сталкиваются и женщины, и мужчины. О том, как сузить поры - в материале РИА Новости.Почему нужно бороться с расширенными порамиПоры на коже - это микроскопические отверстия, которые выполняют ряд важных функций. Например, они позволяют эпидермису дышать. Также в них находятся протоки сальных желез, через которые выходит себум - кожное сало. Когда его слишком много, он растягивает и забивает поры. Расширение пор может происходить по ряду причин:- Наследственность и пол - мужчины чаще сталкиваются с этой проблемой.- Гормональные колебания (беременность, пубертатный период), а также некоторые эндокринологические и гинекологические заболевания.- Нерациональное питание. Жирные, копченые и молочные продукты, сладкое повышают образование кожного сала, что может приводить к расширению пор.- Неправильный уход, применение косметических средств не по типу кожи, кислот не по назначению, недостаточное увлажнение, агрессивное скрабирование, а также использование слишком плотных и комедогенных продуктов и спиртосодержащих лосьонов. Они разрушают гидролипидный барьер кожи, что приводит к усилению функции сальных желез, а, соответственно, к расширению пор.- Злоупотребление ультрафиолетом: посещение солярия и чрезмерное пребывание на открытом солнце без использования фотопротекторных кремов.- Купание и умывание очень горячей водой также повышает активность сальных желез.Расширенные поры на лице являются эстетическим недостатком и, в целом, неопасны для здоровья. Несмотря на это, они могут забиваться грязью и пылью и приводить к воспалениям. Если в расширении пор виновата генетика, то полностью избавиться от дефекта не удастся, можно только держать поры под контролем с помощью правильно подобранной косметики. При угревой сыпи или гормональном сбое следует, прежде всего, обратиться ко врачу для выяснения точной причины и назначения лечения. Как сузить поры на лице в домашних условияхДля начала следует правильно ухаживать за кожей, то есть умываться два раза в день, обязательно снимать косметику перед сном и применять комплекс средств, которые подходят к типу кожи и помогают сузить поры. Один-два раза в неделю следует более глубоко очищать кожу с помощью скрабов или пилингов с энзимами, которые мягко удаляют ороговевший слой эпидермиса, растворяют кожный жир и очищают поры. Гелевая косметикаЛегкие гелевые текстуры подходят для жирной и комбинированной кожи с избытком кожного сала. При этом средства в виде геля позволяют коже дышать, помогают снизить активность сальных желез, а также визуально уменьшить поры. Кроме этого, они хорошо увлажняют кожу, и она меньше жирнится, что особенно актуально в летнее время года. Обычно косметика на гелевой основе не содержит масел и проникает более глубоко в кожу, чем крем. Маски с добавлением глиныМаски с глиной, а она бывает белой, голубой, черной и красной, считаются одним из лучших средств против расширенных пор на лице. Обычно в их состав входят морские водоросли, гиалуроновая кислота, витамины, экстракты разнообразных растений, масла и другие ингредиенты. В целом они оказывают противовоспалительный эффект, убирают избыток кожного сала, очищают поры на носу и лице и заметно сужают их. Чтобы не пересушить и не испортить кожу, лучше приобрести специальное средство в магазине, а не делать его самостоятельно. “Наносить этот продукт можно как на все лицо, так и только на Т-зону, - прокомментировала Александра Зубенко. - Все зависит от области расширенных пор и повышенной жирности кожи. Избирательное нанесение применяется, чтобы не пересушить кожу. Эти маски держат на лице минут 10-15, не больше. Сверху можно сделать влажный компресс, чтобы маска не пересыхала”.Кубики льда Для сужения пор на лице можно использовать контрастное умывание или кубики льда, которыми необходимо обработать кожу. “Важно отметить - лед не должен касаться кожи напрямую, - посоветовала косметолог. - Протирать лицо кубиком льда нужно только через салфетку, чтобы не травмировать эпидермис и сосудистую стенку таким агрессивным воздействием. Вся процедура должна занимать не более 2 минут”. Салонные процедуры для сужения порЕсли домашний уход не слишком эффективен против расширенных пор, можно обратить внимание на салонные процедуры. По словам специалиста, еще один действенный способ сузить поры - это щипковый массаж по Жаке. Он помогает дренировать сальные железы и может выполняться как в кабинете косметолога, так и самостоятельно дома.

https://ria.ru/20210203/rastyazhki-1595916001.html

https://ria.ru/20201026/samarskiy-universitet-1581036065.html

https://ria.ru/20201029/vneshnost-1582147215.html

https://ria.ru/20200826/kosmetika-1576312033.html

https://rsport.ria.ru/20200805/1575425512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, кожа, общество