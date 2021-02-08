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Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:30
2021-02-08T18:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.При этом она отметила, что суточный показатель заболеваемости в разных регионах сильно отличается. Минимальные уровни зафиксировали в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.За прошедшую неделю, по словам Голиковой, "темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%", сегодня этот показатель составляет 0,4%. Вице-премьер подчеркнула, что сейчас все регионы находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.Она также рассказала, что вслед за снижением заболеваемости COVID-19, в России в январе на 11% по сравнению с декабрем снизилась смертность.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

16:30 08.02.2021 (обновлено: 18:06 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в торговых центрах Москвы
Вакцинация от COVID-19 в торговых центрах Москвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
При этом она отметила, что суточный показатель заболеваемости в разных регионах сильно отличается.
"В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге", — рассказала вице-премьер.
Минимальные уровни зафиксировали в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.
За прошедшую неделю, по словам Голиковой, "темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%", сегодня этот показатель составляет 0,4%.
Вице-премьер подчеркнула, что сейчас все регионы находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.
"В стадии снижения, стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации — 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны — это Костромская и Псковская области. Мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", — заявила Голикова.
Она также рассказала, что вслед за снижением заболеваемости COVID-19, в России в январе на 11% по сравнению с декабрем снизилась смертность.
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