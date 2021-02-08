https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596541441.html

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:30

2021-02-08T16:30

2021-02-08T18:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.При этом она отметила, что суточный показатель заболеваемости в разных регионах сильно отличается. Минимальные уровни зафиксировали в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.За прошедшую неделю, по словам Голиковой, "темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%", сегодня этот показатель составляет 0,4%. Вице-премьер подчеркнула, что сейчас все регионы находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.Она также рассказала, что вслед за снижением заболеваемости COVID-19, в России в январе на 11% по сравнению с декабрем снизилась смертность.

https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596507926.html

россия

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2021

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