https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596535075.html
В Японии разработали тест для определения коронавируса на поверхностях
В Японии разработали тест для определения коронавируса на поверхностях
Японская компания-производитель лабораторного, аналитического и медицинского оборудования Shimadzu Corporation первой в мире начала продажи тестовых наборов для РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:02
2021-02-08T16:02
2021-02-08T16:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
япония
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Японская компания-производитель лабораторного, аналитического и медицинского оборудования Shimadzu Corporation первой в мире начала продажи тестовых наборов для выявления коронавирусной инфекции на неживых поверхностях, в том числе ручках дверей, клавиатуре и мониторах персональных компьютеров и других приборах.Разработчики утверждают, что применяемые компанией реагенты позволят определить наличие вируса с помощью ПЦР-теста примерно за 100 минут.Ориентировочная стоимость набора, с помощью которого можно будет провести до 100 тестов, составит без учета налогов 275 тысяч иен (около 2,6 тысячи долларов).По данным различных исследований, коронавирус может оставаться на пластиковых поверхностях до 72 часов, на поверхностях из стали – до 48 часов и до суток – на картоне.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, япония, в мире
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости.
Японская компания-производитель лабораторного, аналитического и медицинского оборудования Shimadzu Corporation первой в мире начала продажи тестовых наборов для выявления коронавирусной инфекции
на неживых поверхностях, в том числе ручках дверей, клавиатуре и мониторах персональных компьютеров и других приборах.
"Основными путями передачи нового коронавируса считаются капельный и контактный. Однако до сих пор из-за малой концентрации вируса на поверхностях при взятии пробы с помощью ватной палочки было очень сложно определить его наличие путем ПЦР. Новый набор же состоит из специального концентрата и реагента, при использовании которого нужно просто протереть поверхность предмета ватной палочкой, доступной везде, и поместить ее в жидкость", - говорится в пресс-релизе компании.
Разработчики утверждают, что применяемые компанией реагенты позволят определить наличие вируса с помощью ПЦР-теста примерно за 100 минут.
Ориентировочная стоимость набора, с помощью которого можно будет провести до 100 тестов, составит без учета налогов 275 тысяч иен (около 2,6 тысячи долларов).
По данным различных исследований, коронавирус может оставаться на пластиковых поверхностях до 72 часов, на поверхностях из стали – до 48 часов и до суток – на картоне.