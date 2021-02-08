https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596534317.html

В Аргентине обнаружили бразильский штамм коронавируса

В Аргентине обнаружили бразильский штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, выявленный в Бразилии, обнаружен в Аргентине, сообщил глава минздрава страны Хинес Гонсалес. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:00

2021-02-08T16:00

2021-02-08T16:00

коронавирус covid-19

аргентина

юар

бразилия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Новый штамм коронавируса, выявленный в Бразилии, обнаружен в Аргентине, сообщил глава минздрава страны Хинес Гонсалес.Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".

https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596423078.html

аргентина

юар

бразилия

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2021

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коронавирус covid-19, аргентина, юар, бразилия, в мире