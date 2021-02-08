Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596534317.html
В Аргентине обнаружили бразильский штамм коронавируса
В Аргентине обнаружили бразильский штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса, выявленный в Бразилии, обнаружен в Аргентине, сообщил глава минздрава страны Хинес Гонсалес. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:00
2021-02-08T16:00
коронавирус covid-19
аргентина
юар
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591445116_0:0:1234:695_1920x0_80_0_0_bfcc5266af1d299f9500bc83c12cae6b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Новый штамм коронавируса, выявленный в Бразилии, обнаружен в Аргентине, сообщил глава минздрава страны Хинес Гонсалес.Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".
https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596423078.html
аргентина
юар
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591445116_61:0:1184:842_1920x0_80_0_0_0efd520ca50860f3c2269c7a3cc7a165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, аргентина, юар, бразилия, в мире

В Аргентине обнаружили бразильский штамм коронавируса

16:00 08.02.2021
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Медицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Новый штамм коронавируса, выявленный в Бразилии, обнаружен в Аргентине, сообщил глава минздрава страны Хинес Гонсалес.

"Недавно был обнаружен вариант из региона Амазонии Р.1 в двух образцах и вариант Рио-де-Жанейро Р.2 у двух других путешественников. Все они из Бразилии", - написал он в Twitter.

Медицинский работник возле больницы для пациентов c коронавирусом (COVID-19) в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 20:59Распространение коронавируса
В Германии 14 привитых от коронавируса заразились британским штаммом
Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".
 
Коронавирус COVID-19АргентинаЮАРБразилияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
02:21РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Лента новостейМолния