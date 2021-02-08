https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596495080.html

Ученые предупредили об опасности коронавируса панголинов

Ученые предупредили об опасности коронавируса панголинов

Ученые из института Френсиса Крика обнаружили важные структурные сходства между SARS-CoV-2 и коронавирусом панголинов, что может говорить о риске инфицирования... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:16

2021-02-08T13:16

2021-02-08T13:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

nature communications

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ученые из института Френсиса Крика обнаружили важные структурные сходства между SARS-CoV-2 и коронавирусом панголинов, что может говорить о риске инфицирования последним людей. Об этом сообщается на сайте Eurek Alert со ссылкой на опубликованное исследование в журнале Nature Communications.Команда исследователей сравнила структуры белков-шипов в двух коронавирусах и обнаружила, что вирус панголина способен связываться с рецепторами не только этих млекопитающих, но и человека.Так, один из соавторов исследования Дональд Бентон пояснил, что до сих пор у ученых нет окончательных доказательств, что SARS-CoV-2 перешел к человеку через этих существ.Как отмечается, данная работа не подтверждает, действительно ли вирус панголина является частью цепи эволюции SARS-CoV-2. Однако, исследование показывает различные возможные сценарии того, как коронавирус перешел к людям.Одним из них является то, что SARS-CoV-2 произошел от другого, неизвестного в настоящее время коронавируса летучих мышей, который мог заразить панголинов, а затем перешел от них к людям. Также есть вероятность, что вирус летучих мышей мог "слиться" с коронавирусом другого промежуточного вида.По словам еще одного из соавторов Стива Гамблина, об эволюции SARS-CoV-2 еще предстоит многое выяснить, но чем больше ученые будут узнавать о нем, тем больше будет понимания того, как он работает и развивается дальше.

https://ria.ru/20210207/koronavirus-1596360792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, nature communications