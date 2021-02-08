https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596461314.html
В России за сутки 15 881 человек выздоровел от COVID-19
В России за сутки 15 881 человек выздоровел от COVID-19
В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 472 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:32
2021-02-08T10:32
2021-02-08T10:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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москва
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общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 472 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве — 3349, Санкт-Петербурге - 1090, Подмосковье - 956.
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596460099.html
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество