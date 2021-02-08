https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596461314.html

В России за сутки 15 881 человек выздоровел от COVID-19

В России за сутки 15 881 человек выздоровел от COVID-19

В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 472 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:32

2021-02-08T10:32

2021-02-08T10:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 472 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве — 3349, Санкт-Петербурге - 1090, Подмосковье - 956.

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596460099.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество