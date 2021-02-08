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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596461314.html
В России за сутки 15 881 человек выздоровел от COVID-19
В России за сутки 15 881 человек выздоровел от COVID-19
В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 472 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:32
2021-02-08T10:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 472 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве — 3349, Санкт-Петербурге - 1090, Подмосковье - 956.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 15 881 человек выздоровел от COVID-19

10:32 08.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 472 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 881 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 472 091", - говорится в сообщении.
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В Южной Корее могут рассмотреть закупку вакцины "Спутник V"
В частности, в Москве — 3349, Санкт-Петербурге - 1090, Подмосковье - 956.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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