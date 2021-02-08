https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596461200.html
В России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с октября
В России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с октября
За минувшие сутки в России выявили 15 916 случаев COVID-19 — впервые с 22 октября этот показатель опустился ниже 16 тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:32
2021-02-08T10:32
2021-02-08T11:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_a18effc8b8b11c5e24b6adaacfa0558e.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 15 916 случаев COVID-19 — впервые с 22 октября этот показатель опустился ниже 16 тысяч, следует из данных оперативного штаба.У десяти процентов заразившихся (1590) заболевание протекает без симптомов. Умерли за сутки 407 человек, выписались из больниц — 15 881.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1728 (на 300 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1551 случай, в Подмосковье — 912, в Нижегородской области — 465, в Воронежской — 368, в Ростовской — 359, в Свердловской — 301, в Самарской — 300, в Пермском крае — 274, в Челябинской области — 270.Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (один). На Чукотке их три, а в Еврейской автономной области — восемь.Суточный темп прироста заболеваемости снизился до 0,4 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 983 197. Умерли за все время 77 068 человек, вылечились — 3 472 091.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 105 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 106 миллионов. Умерли за все время с начала пандемии 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
https://ria.ru/20210208/kletki-1596211606.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_299:0:2875:1932_1920x0_80_0_0_2efd021ded809071e7e36f1315013667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество