https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596461200.html

В России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с октября

В России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с октября

За минувшие сутки в России выявили 15 916 случаев COVID-19 — впервые с 22 октября этот показатель опустился ниже 16 тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:32

2021-02-08T10:32

2021-02-08T11:39

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 15 916 случаев COVID-19 — впервые с 22 октября этот показатель опустился ниже 16 тысяч, следует из данных оперативного штаба.У десяти процентов заразившихся (1590) заболевание протекает без симптомов. Умерли за сутки 407 человек, выписались из больниц — 15 881.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1728 (на 300 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1551 случай, в Подмосковье — 912, в Нижегородской области — 465, в Воронежской — 368, в Ростовской — 359, в Свердловской — 301, в Самарской — 300, в Пермском крае — 274, в Челябинской области — 270.Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (один). На Чукотке их три, а в Еврейской автономной области — восемь.Суточный темп прироста заболеваемости снизился до 0,4 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 983 197. Умерли за все время 77 068 человек, вылечились — 3 472 091.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 105 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 106 миллионов. Умерли за все время с начала пандемии 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://ria.ru/20210208/kletki-1596211606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество