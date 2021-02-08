https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596461081.html

В России за сутки 407 человек умерли от COVID-19

В России за сутки 407 человек умерли от COVID-19

За сутки в России подтверждены 407 смертей с COVID-19, 62 из них - в Москве, за все время скончались 77 068 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:31

2021-02-08T10:31

2021-02-08T10:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 407 смертей с COVID-19, 62 из них - в Москве, за все время скончались 77 068 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончалось 62 человека, в Санкт-Петербурге - 41, Подмосковье - 32. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 13 958.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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