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В России за сутки 407 человек умерли от COVID-19
В России за сутки 407 человек умерли от COVID-19
За сутки в России подтверждены 407 смертей с COVID-19, 62 из них - в Москве, за все время скончались 77 068 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:31
2021-02-08T10:31
2021-02-08T10:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 407 смертей с COVID-19, 62 из них - в Москве, за все время скончались 77 068 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончалось 62 человека, в Санкт-Петербурге - 41, Подмосковье - 32. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 13 958.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество